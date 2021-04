The Powerpuff Girls ovvero Le Superchicche non sono più solo un cartone animato, ma eroine in carne ed ossa. Lolly (Blossom nella versione originale), Dolly (Bubbles) e Molly (Buttercup) saranno protagoniste di una serie TV live-action e saranno interpretate dalle attrici Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault. Prodotta da Warner Bros. Television, è scritta da Heather Regnier e Diablo Cody.

Sono ora in corso le riprese della puntata pilota e il sito americano TMZ ha diffuso alcune foto del set che mostrano come le ragazze daranno vita ai tre colorati i personaggi. Non più ragazzine ma giovani adulte, le tre protagoniste saranno pronte a battersi per la giustizia dopo anni, mostrandosi maturate e anche cambiate nella loro personalità.

'Powerpuff Girls' Stars Shooting New Live-Action Show, Blossom Goes Flying https://t.co/2bSv35gilf — TMZ (@TMZ) April 7, 2021

A interpretare il professor Drake Utonium, lo scienziato creatore delle Superchicche, sarà l’attore Donald Faison, noto per il suo ruolo di Turk nella celebre serie tv Scrubs. Robyn Lively interpreterà Sara Bellum, la segretaria del sindaco alleata delle ragazze e legata sentimentalmente a Drake. Il cattivo invece si chiamerà Joseph “Jojo” Mondel Jr, figlio dell’antagonista del cartone Mojo Jojo, e avrà il volto di Nicholas Podany.

La voce narrante della serie, proprio come per il cartone animato, sarà quella di Tom Kenny.

Le Superchicche: già qualche polemica sulla nuova serie TV

Dopo la diffusione delle prime immagini provenienti dal set, è già sorta qualche polemica sulla futura serie delle Superchicche. Infatti, secondo alcuni sembrerebbe una produzione eccessivamente low budget e a suggerire questo aspetto sarebbero stati i costumi, non particolarmente graditi ai più accaniti fan del cartone animato, andato in onda dal 1998 al 2005. Sembrerebbero troppo semplici dunque, ma potrebbero essere provvisori, utilizzati esclusivamente nelle prime fasi nella produzione. Per saperne di più dovremo aspettare gli scatti ufficiali.

Anche il cast non sarebbe piaciuto a tutti perché non perfettamente fedele ai personaggi originali, ma né attori né produzione hanno commentato.