Le stelle dicono che non c’è nessuno di più falso di loro: sono i segni zodiacali più bugiardi

Essere onesti è spesso faticoso, quindi molte persone preferiscono mentire: ecco i segni più bugiardi dello zodiaco.

I motivi per cui si mente possono essere tanti. Ci sono persone che mentono per ottenere il massimo vantaggio possibile da qualunque situazione, ci sono coloro che mentono per nascondere le proprie malefatte e, infine, ci sono coloro che utilizzano la menzogna per manipolare gli altri e legarli a sé in qualche modo.

In tutti i casi, mentire regolarmente non è un’abitudine di cui andare orgogliosi e spesso le persone che lo fanno lo sanno benissimo: semplicemente non riescono a trattenersi, perché ormai lo considerano uno strumento come un altro per ottenere i propri scopi. Secondo l’Oroscopo, questi segni in particolare sono i più bugiardi.

Oroscopo, ecco i segni più bugiardi dello zodiaco

VERGINE – I nati sotto il segno della Vergine sono spesso molto ipocriti, perché sanno che dire la cosa giusta al momento giusto è la scelta migliore da fare per riuscire a ottenere esattamente quello che vogliono. Sono persone molto ambiziose, che quindi mentono serenamente e senza scrupoli, soprattutto quando si tratta di ottenere vantaggi su altre persone, soprattutto se si tratta di rivali. Sono in grado di mettere in giro calunnie di ogni tipo soltanto per danneggiarli.

GEMELLI – Dotati di un’intelligenza brillante e di una parlantina fuori dal comune, i nati sotto il segno dei Gemelli sono in grado di mentire con estrema naturalezza e, nella maggior parte dei casi, lo fanno per evitare le conseguenze delle proprie azioni. Sono naturalmente portati al tradimento e sono in grado di costruire castelli di bugie per nascondere le proprie scappatelle. Quest’abilità, utilizzata con intelligenza, li rende anche ottimi venditori e operatori commerciali, ma una cosa è certa: quando dicono qualcosa hanno quasi sempre un doppio fine.

CANCRO – Sono famosi per essere buoni, affettuosi e sensibili, quindi spesso si tende a trascurare il fatto che i nati sotto il segno del Cancro sono abilissimi bugiardi, che tendono a raccontare le cose a modo loro allo scopo di apparire sempre come le vittime della situazione e convincere gli altri ad aiutarli o a fare qualcosa per loro. Le bugie del Cancro servono quindi, per lo più, a manipolare le persone di buon cuore allo scopo di ottenere da loro più vantaggi possibili. Paradossalmente, quindi, le persone a cui i Cancro mentono di più sono quelle che li amano o che posseggono un forte legame nei loro confronti, proprio perché sono quelle che, di solito, si prendono maggiormente cura di loro.