Quali sono le posizioni sessuali preferite dalle donne? Fare l’amore è un’arte e sebbene ognuna di noi abbia le sue preferenze, alcune posizioni sono più appaganti di altre… a detta della maggioranza. Per esempio la famosa posizione dell’amazzone piace a moltissime donne perché, rispetto al classico missionario, offre un’ampia libertà di movimento e gestione del rapporto sessuale. E il piacere ne risente positivamente garantendo orgasmi da urlo! Ecco allora le posizioni preferite da lei.

Posizioni sessuali preferite dalle donne

Il Kamasutra per lei offre moltissime ispirazioni per stimolare il punto G e favorire l’orgasmo femminile, ecco le posizioni preferite dalle donne tratte dall’antico manuale del piacere.

Amazzone

Prima fra tutte la posizione preferita dalle donne è quella dell’amazzone kamasutra, con lei sopra di lui. Difatti in questo caso la donna gestisce in autonomia i movimenti e questo le permette di raggiungere l’apice del piacere con più facilità.

Amazzone rivisitata

Per quanto riguarda nello specifico il punto G, l’ideale tra le posizioni sessuali preferite dalle donne è l’amazzone rivisitata, che prevede la schiena di lei leggermente incurvata all’indietro.

Posizione da dietro

Anche la cosiddetta posizione da dietro, che prevede lei in piedi o piegata in avanti, appoggiata per esempio su una parete, e lui dietro di lei, è ottima per stimolare il punto G.

L’ape

La posizione dell’ape si esegue con lui sdraiato sul letto e lei seduta sopra, mentre gli dà la schiena. In questo modo la donna è in grado di regolare l’angolo della penetrazione e può anche masturbarsi nel frattempo, favorendo il raggiungimento dell’orgasmo.

Kamasutra “faccia a faccia”

Infine perché non sperimentare le posizioni del Kamasutra faccia a faccia, in cui lui e lei stanno seduti l’uno di fronte all’altra e regolano, entrambi, ritmo e velocità. Il godimento è assicurato sia per la donna che per l’uomo, unico inconveniente è l’impossibilità di scambiarsi baci visto che la posizione costringe a stare un po’ distanti con il viso.

Posizioni più stimolanti per lei

Una delle posizioni più stimolanti per lei, ideale per raggiungere l’orgasmo, è quella del missionario ad angolo retto. In questo caso è l’uomo a gestire il rapporto ma la donna ne trae particolare godimento. Si dice infatti che sia la posizione migliore per il raggiungimento del piacere femminile insieme all’amazzone. Il pene spinge sul punto G mentre lei resta distesa con le gambe chiuse o divaricate. Le gambe possono anche essere appoggiate sulle spalle del partner inginocchiato davanti alla donna.

Posizioni sessuali per lei comode

Certo, quando facciamo l’amore sperimentare è bello ma a volte anche un po’ faticoso. Non disperate, tra le posizioni preferite dalle donne per fare l’amore ce ne sono alcune particolarmente comode.

La millefoglie

Si tratta di una delle posizioni sessuali preferite dalle donne più comoda in assoluto, che prevede lei sopra di lui, entrambi distesi. La donna ha il controllo del rapporto ma è meno affaticata rispetto ad altre posizioni.

Il missionario

Anche il missionario, una delle migliori posizioni per fare l’amore, è comodo per la donna, in questo caso infatti il grosso della fatica la fa l’uomo, che gestisce gran parte dei movimenti. Inoltre è una delle più consigliate, vista la semplicità, per la prima volta.

La posizione da dietro

Piacevole ma anche comoda, la posizione da dietro, in cui entrambi i partner sono distesi con lui sopra di lei è l’ideale per chi non vuole fare fatica, ma nemmeno rinunciare a un orgasmo superlativo.

Posizioni sessuali preferite dalle donne in gravidanza

In gravidanza si può assolutamente fare l’amore anche se, man mano che il pancione diventa ingombrante, può essere un po’ più difficile. Ma ci sono delle posizioni preferite dalle donne che facilitano i movimenti e il piacere.

L’altalena

La posizione dell’altalena prevede che lei stia seduta a cavalcioni su di lui, che invece è sdraiato di schiena. Grazie al dondolio, lei riesce a muoversi facilmente a dispetto della pancia.

Il cucchiaio

La posizione a cucchiaio prevede che lei e lui stiano sdraiati sullo stesso fianco, con la schiena di lei rivolta verso di lui e lui che la penetra da dietro. Comoda e piacevole!