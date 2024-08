Le parole di Beatriz D’Orsi prima di Uomini e Donne: “Avrei voluto che…”

Il prossimo 28 agosto ricominciano le registrazioni della nota trasmissione “Uomini e Donne”. Dopo la pausa estiva, iniziata a fine maggio, lo studio del dating show di Maria De Filippi torna a riaccendersi. Il pubblico è ansioso di conoscere i volti del nuovi tronisti e di sapere quale dama o cavaliere è uscito definitivamente dal programma. Tuttavia, un ex volto della trasmissione torna a far parlare di sé a qualche settimana dall’inizio della nuova edizione. Ma di chi si tratta?

Ovviamente si sta parlando della giovane Beatriz D’Orsi, che ha partecipato a “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice. Nel corso dell’ultima stagione, Beatriz ha contattato la redazione della trasmissione per poter conoscere e corteggiare il tronista Brando Ephrikian. Tuttavia, il suo percorso non è stato affatto tutto rosa e fiori.

Tra Beatriz e Brando sembrava ci fosse un particolare feeling anche se, spesso, i due finivano per discutere e litigare. Ad aggravare la situazione era la presenza di una seconda corteggiatrice, la partenopea Raffaella Scuotto. Quest’ultima era decisa e convinta di poter conquistare il cuore di Brando. Dopo ben sei mesi, il tronista comunica alla redazione di essere pronto per fare la fatidica scelta.

Beatriz D’Orsi e la domanda indiscreta sulla laurea

Al momento della scelta di Brando, tutti erano convinti che il giovane tronista di Treviso avrebbe scelto Beatriz. Ne era certa anche Raffaella. L’unica, invece, a pensarla diversamente era proprio Beatriz, la quale alla fine ha avuto ragione. Infatti, Brando ha deciso di uscire dallo studio di “Uomini e Donne” assieme alla corteggiatrice di Napoli. Dunque, Beatriz ha salutato tutti e ringraziato in particolare Maria De Filippi e la redazione per il bellissimo percorso e l’opportunità offertale. Infine, ha augurato il meglio a Brando e alla sua nuova fidanzata. Dopo la fine della sua esperienza a “Uomini e Donne”, Beatriz ha fatto parlare poco di sé e ha deciso di non commentare più di tanto quello che è successo all’interno del programma.

Qualche mese fa, erano stati pubblicati alcuni rumors che la riguardavano. Molti erano convinti che Beatriz sarebbe stata una delle troniste della prossima edizione di “Uomini e Donne”. Invece, pare proprio che non sia affatto così. Anzi, la stessa ex corteggiatrice ha voluto chiarire di essere concentrata solamente su un obiettivo al momento. E nulla la potrà distrarre. A qualche settimana dall’inizio della nuova edizione di “Uomini e Donne”, Beatriz D’Orsi fa una dichiarazione importante, sottolineando che non sarà presente all’interno degli studi del dating show di Canale 5.

Pubblicando un video come Instagram stories, Beatriz ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower. Una domanda in particolare l’ha lasciata un po’ interdetta, ovvero quella che riguarda una sorta di tabù per ogni studente universitario: “Quando ti laurei?”. L’ex corteggiatrice ha risposto in modo divertito e comunque ironico, anche se non nasconde un certo fastidio. Purtroppo, anche a causa della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, aveva qualche esame in arretrato. Dunque quando si laurea Beatriz?

L’ex corteggiatrice rivela che lei avrebbe voluto laurearsi nel mese di novembre. Tuttavia, questa data le sembra poco realistica e molto probabilmente finirà per concludere gli studi nel mese di gennaio del prossimo anno.