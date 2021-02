Dopo un anno trascorso tra le mura di casa, a causa delle mille limitazioni della pandemia, il sesso è stato tutto comfort e familiarità: per non parlare del calo di libido che hanno sperimentato molte coppie. Ma adesso che i vaccini stanno finalmente arrivando e si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, anche la nostra vita sessuale è pronta ad allargare i suoi orizzonti con nuove e audaci posizioni per ritrovare quel pizzico di follia che forse abbiamo perduto tra un lockdown e l’altro. Per un rapporto ancora più profondo e inebriante con il vostro partner, ecco alcune posizioni sessuali da provare nel 2021 (leggi anche: le migliori posizioni ai tempi del Covid).

Migliori posizioni sessuali: il fiore di loto

Siediti sopra il tuo partner e avvolgi le gambe intorno a lui come se fosse un tronco d’albero. Invece di rimbalzare su e giù dopo la penetrazione, muovi i fianchi avanti e indietro in posizione oscillante. L’attrattiva principale di questa posizione è l’intimità, dal momento che il vis-à-vis è inevitabile e molto intenso: un’occasione per connettersi con l’altro a un livello ancora più profondo.

Foto Shutterstock | Artha Design Studio

Non il solito missionario

Con il ritorno del sesso romantico, la posizione del missionario non può che tornare a far parte del vostro repertorio. Sdraiati sulla schiena e chiedi al partner di penetrarti mentre è sdraiato sopra di te. Tieni le gambe vicine e chiedi al partner di inclinare il busto leggermente in avanti, in modo da stimolare il clitoride. La stimolazione del clitoride e la simultanea penetrazione renderanno speciale anche una posizione tradizionale come il missionario.

Queening, la posizione da regine

Per sperimentare un piacere intenso, a volte basta spingersi fuori dalla propria comfort zone e questa posizione è davvero perfetta per cominciare a farlo! Siediti su una sedia e allarga le gambe, appoggiandole su entrambi i braccioli. Ora che sei in questa posizione, chiedi al tuo partner di dedicarsi al tuo piacere, stimolandoti con bocca e dita. Come una regina seduta al trono, questa posizione ti rende protagonista, audace e concentrata unicamente sul tuo piacere.

Foto Shutterstock | Artha Design Studio

Edge of heaven

Se vuoi sentirti protagonista, questa è, insieme a Queening, una delle posizioni perfette. Cavalca il tuo partner mentre è seduto su una sedia o sul divano, appoggiando le ginocchia ai margini della seduta con le dita dei piedi rivolte verso il basso. Durante la penetrazione, assumi il controllo dell’azione per una sensazione ancora più intensa. Anche questa posizione è perfetta per la stimolazione del clitoride, dal momento che sei libera di muovere il tuo corpo, a secondo del piacere che ne scaturisce.