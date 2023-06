Le fragole sono il frutto dell’estate: come eliminare completamente i pesticidi e non correre rischi per la salute

Le fragole possono avere dannosi pesticidi sulla loro superficie. Ecco come fare per non correre rischi e pulirle accuratamente.

In estate, sulle nostre tavole, non possono mai mancare le fragole. Si tratta di uno tra i frutti più amati da grandi e piccini. Si possono mangiare singolarmente, oppure usarle per dare vita a strepitose ricette. Sono buone con il gelato, con la cioccolata e anche all’interno di deliziose macedonie. Prima di gustarle, però, non bisogna dimenticare che, per preservarle dall’attacco degli insetti e parassiti, vengono utilizzati dei pesticidi.

Queste sostanze dannose, seppur utili per la coltivazione, possono avere spiacevoli conseguenze sul corpo umano. Fortunatamente, si può ovviare al problema tramite un lavaggio attento. Ci sono dei passi da seguire per essere certi di aver eliminato tutto in modo accurato. Ecco come comportarsi per muoversi in totale sicurezza.

Tutte le strategie per lavare accuratamente le fragole: dal vino rosso al bicarbonato

La frutta, per essere consumata, necessita di un lavaggio profondo. Troppo spesso si assiste a una pulizia frenetica e superficiale, con l’uso di un po’ d’acqua fredda. Questo, ovviamente, vale anche per le fragole. Prima di agire, bisogna tenere presente che la loro buccia è porosa e quindi molto più propensa a trattenere sostanze esterne nocive.

In base alle proprie esigenze e ai materiali che si hanno a disposizione, si possono utilizzare metodi diversi. I quattro seguenti sono tra i più diffusi ed efficaci: