Le donne più sensuali dello Zodiaco: la classifica

Ogni donna, indipendentemente dal segno zodiacale di appartenenza, ha una propria sensualità che esprime in modo differente in base al proprio modo di essere. Ogni segno zodiacale ha alcune caratteristiche che influenzano alcuni aspetti del carattere di ognuno.

Le stelle influenzano molto anche la sensualità, anche se per capire lo stato d’animo del momento serve conoscere l’oroscopo di oggi o l’oroscopo di domani che ci indicano la propensione del momento. Invece, per avere un quadro un po’ più ampio occorre conoscere l’oroscopo della settimana.

In linea di massima, però, alcuni segni zodiacali sono guidata da aspetti astrologici che spingono verso una propensione maggiore per la sensualità.

Scorpione

Il segno dello Scorpione è estremamente affascinante e controverso negli affari di cuore. Nell’eros è passionale e trasgressivo e la donna tende ad avere un fascino da femme fatale, misteriosa e ipnotica. Amante appassionata, seduce con il corpo e lo sguardo, trasmettendo un desiderio di dominio sull’altro, che in fase di corteggiamento viene visto come una preda da avvinghiare.

Bilancia

Le donne del segno della Bilancia sono dotate di una buona dose di sensualità e di una dose di femminilità davvero molto potente, anche se molto spesso, è proprio lei stessa a non rendersene conto. Si tratta di una donna mite, solare, che odia i conflitti e che ama mostrarsi sempre curata. Da buona esteta, punta molto sul suo aspetto fisico che risulta curato e sofisticato in ogni occasione. Non disdegna affatto flirt e avventure.

Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è molto sensibile e romantico. La sensualità della donna, innamorata dell’amore, è liquida, impalpabile, timida, leggera, intrigante. La donna Pesci è molto diversa dalla donna Scorpione che seduce in modo aggressivo, imponendo il suo volere. Lei si dona completamente al partner, mostrando affetto, tenerezza, premura tanto da perdere se stessa in nome dell’amore.

Sagittario

Il segno del Sagittario si contraddistingue per la sua capacità emblematica di trascinare un intero gruppo e questo sicuramente rende la donna di questo segno sexy in maniera imprescindibile. Quando hanno bisogno di far emergere la propria sensualità, sfoderano il loro lato intraprendente e avventuroso che le rende irresistibili.

Leone

La donna Leone si fa notare, ama stare al centro dell’attenzione e se gli altri aspetti lo confermano, tende a vestire in modo appariscente, per dare nell’occhio. Questa apparenza che irradia calore ed energia, contribuisce al suo fascino. Che è proprio quello di una leonessa, regina della foresta urbana. Possiede un innato senso di eleganza e sicurezza che mostra nel suo modo di agire e quando interagisce con altre persone.