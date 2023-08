Le 4 cose da non fare dopo un trattamento a base di filler

Se avete appena effettuato un trattamento a base di filler, sapete quanto sia piacevole vedere le vostre labbra piene e levigate.

Quali sono le condizioni migliori per effettuare il filler?

Prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento, è importante essere in buona salute generale. Se hai problemi di salute, stai seguendo cure farmacologiche, dovresti consultare il tuo medico prima di effettuare il filler alle labbra. Inoltre, se sei incinta o allatti, è meglio posticipare il trattamento.

Se sei allergica a specifiche sostanze, come l’acido ialuronico (comunemente utilizzato nei filler per le labbra), informa il tuo medico o il professionista del centro estetico in anticipo.

Prima del trattamento, evita farmaci anticoagulanti o anti-infiammatori, a meno che il tuo medico ti abbia dato il via libera. Questi farmaci possono aumentare il rischio di lividi o sanguinamenti.

Scegli un professionista qualificato e con esperienza nel campo dei filler alle labbra. Non improvvisarti, ma rivolgiti a un medico estetico o a un dermatologo specializzato per ottenere i migliori risultati in modo sicuro.

Vogliamo assicurarci che si mantenga l’effetto il più a lungo possibile! Ecco perché sveleremo le 4 cose da NON fare dopo aver sottoposto le vostre labbra a questo tipo di trattamento.

Le 4 cose da evitare dopo il trattamento alle labbra

Il filler alle labbra è un trattamento estetico non invasivo che utilizza sostanze riempitive per aumentare il volume, definire il contorno o migliorare l’aspetto delle labbra. Affinché il trattamento sia efficace, ci sono alcune indicazioni da seguire:

1. Evitate il trucco pesante: dopo il trattamento con i filler, è fondamentale lasciar respirare i tessuti. Un trucco pesante può ostacolare la rigenerazione delle labbra e persino provocare irritazioni. Optate per un gloss o una crema labbra e concentratevi su un look naturale, lasciando che il vostro nuovo trattamento sia protagonista del vostro viso!

2. Niente Sport intenso per qualche giorno: dopo il trattamento con i filler, è meglio evitare gli allenamenti intensi per almeno 24-48 ore. L’attività fisica potrebbe aumentare il flusso sanguigno nel viso e causare gonfiore o addirittura spostare lievemente il filler. Datevi il permesso di rilassarvi, concedetevi una passeggiata tranquilla o una sessione di yoga!

3. Evitate il sole e le lampade abbronzanti: dopo un trattamento con i filler, le vostre labbra potrebbero essere più sensibili, quindi evitate l’esposizione diretta ai raggi solari e alle lampade abbronzanti. Se dovete uscire, indossate sempre una crema solare con alto SPF e cappello a tesa larga per proteggere il viso.

4. Niente visite al centro estetico o massaggi facciali: è meglio evitare trattamenti facciali intensi o massaggi del viso subito dopo il trattamento con i filler. Aspettate almeno una settimana per riprendere questi trattamenti. Nel frattempo, potete invece idratare le labbra con creme specifiche e fare degli impacchi di acqua per calmare eventuali arrossamenti.

Ricordate, che il periodo successivo al trattamento con i filler è cruciale per garantire risultati ottimali. Rispettate queste 4 regole, prendetevi cura delle vostre labbra con prodotti specifici e non dimenticate di bere molta acqua.

Mantenersi giovani e belle è possibile, ma richiede un po’ di attenzione. Speriamo che questi consigli vi aiutino a mantenere la vostra pelle fresca, luminosa e invidiabile!