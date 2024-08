L’avvertimento dei nutrizionisti: bisogna mangiare questi cibi ogni giorno se hai superato i 50 anni

Non esiste una dieta univoca benefica per tutti, anzi i nutrizionisti consigliano ai cinquantenni di mangiare alcuni cibi in particolare.

L’organismo ha diverse esigenze che mutano in continuazione con il trascorrere del tempo. Non è un caso, infatti, che bisognerebbe adottare un regime alimentare vario anche in base all’età. Spesso, una volta arrivate a 50 anni, le persone non colgono i segnali di cambiamento metabolico e anche ormonico del corpo, con la conseguenza di un aumento di peso improvviso e anche consistente. La “colpa” non è da attribuirsi solamente a pessime abitudini alimentari ma proprio alla trasformazione in atto.

L’ideale sarebbe di consultare un professionista in modo da attuare un piano studiato ad hoc. Ogni persona, infatti, ha le sue specifiche esigenze nutrizionali ed è per questo motivo che non esiste una dieta perfetta per tutti. Anzi, sebbene in quelle proposte in rete o tramite i social vi siano indicazioni generiche corrette, bisognerebbe ricordarsi che ciò che fa bene a qualcuno non è detto che abbia lo stesso effetto su tutti.

Hai 50 anni o più? Il nutrizionista consiglia di non far mancare in tavola questi alimenti, tutti i giorni

Con l’avanzare dell’età sopraggiungono rischi maggiori di malattie pericolose, come ad esempio l’ipertensione, la glicemia alta o il colesterolo. Tutte queste condizioni si possono innanzitutto prevenire ma anche combattere a tavola. I nutrizionisti spiegano che a 50 anni si va incontro a un cambiamento ormonale e fisico importante, e per rimanere in salute è necessario (tra le altre cose) cambiare lievemente le abitudini alimentari.

Secondo gli esperti, in ogni ricetta si dovrebbe ridurre l’utilizzo del sale, e al suo posto preferire l’aggiunta di spezie, in particolar modo di prezzemolo, curcuma e peperoncino. Ogni giorno non dovrebbe mancare una porzione di legumi, che regalano il corretto apporto proteico e anche tante fibre, essenziali per il benessere intestinale. Sempre riguardo alle proteine, si pensa erroneamente che un fisico non più giovane non ne abbia bisogno, invece per non far indebolire troppo la muscolatura anche a 50 anni si devono assumere proteine, vegetali e animali. In questo senso sono perfetti i fiocchi di latte, che sono anche poco calorici.

In tavola non devono mai mancare i frutti rossi, perché contengono grandi quantità di antiossidanti e sono in grado di ridurre gli stati infiammatori, nonché di ridurre il rischio di tumori. La frutta secca, invece, favorisce l’equilibrio del colesterolo mentre i cereali integrali aiutano nei processi digestivi e regolano i livelli di zucchero nel sangue. Garantendo ogni giorno l’apporto di tutti questi alimenti, anche a 50 anni si potrà vantare ampio benessere e forma fisica smagliante, così dicono gli esperti.