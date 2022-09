Come trovare un lavoro da casa serio e remunerativo: consigli utili

Il lavoro da casa serio e remunerativo non è un miraggio! È una buona soluzione per le donne che spesso si trovano a dover scegliere fra carriera e famiglia, e può essere davvero stimolante e appagante. Dopo una gravidanza non tutte hanno voglia di tornare dietro una scrivania, mentre nonne e baby sitter vedono crescere i loro figli.

Ovviamente non per tutte è così, ma nonostante la società ci voglia sempre più simili agli uomini, una volta diventate mamme cambia tutto. Una soluzione valida per conciliare lavoro e famiglia è certamente il lavoro part time o il telelavoro, il cosiddetto “lavoro agile” o smartworking che consente di svolgere le proprie mansioni lavorative anche tra le mura domestiche.



Le insidie possono essere dietro l’angolo perché il lavoro a domicilio spesso è sfruttato da gente disonesta che cerca di guadagnare a spese di chi investe sforzi e impegno nel proprio lavoro, ma i consigli giusti permettono di evitare le fregature e trovare un lavoro da serio e ben retribuito…

Lavoro da casa serio? Esiste, e anche remunerativo…

In quest’epoca di crisi economica e difficoltà a trovare un posto “fisso” con cui sostenere le spese e crearsi una famiglia, forse non tutto è perduto. Le offerte di lavoro da casa serio e remunerativo esistono, ma bisogna saperle riconoscere e cogliere per non farsi scappare l’occasione di lavorare comodamente da casa conciliando famiglia e carriera.

Per lavorare da casa uno dei mezzi chiave è Internet. Ci sono tanti lavori che potete fare, come i redattori per magazine online, lavorare per uffici stampa, testare prodotti e partecipare ai sondaggi online.

Il lavoro da casa è certamente un’ottima soluzione per le neomamme e in generale per le donne che, dopo aver assaporato le gioie del diventare madri, desiderano crescere i figli lontano da baby sitter e nidi. Il lavoro da casa, come tutti i lavori, deve essere valutato con cura e deve essere intrapreso in modo serio perché sicurezza e affidabilità sono doti che ogni datore di lavoro cerca e pretende dai propri collaboratori.

Se dopo un’attenta riflessione avete preferito il lavoro da casa al part time in ufficio e avete successivamente valutato le offerte di lavoro a domicilio per trovare quelle davvero affidabili, siete davvero pronte a iniziare questa avventura. Vediamo insieme alcune tra le offerte di lavoro a domicilio cercando di capire da quali dobbiamo stare alla larga.

Lavoro da casa: le offerte da cui tenersi alla larga…

Tra le offerte di lavoro da casa da cui tenersi alla larga c’è l’assemblaggio a domicilio. Questo tipo di lavoro è spesso una fregatura perché molti vi chiedono dei soldi per l’invio del materiale con cui dovrete operare. Successivamente vi arriveranno i prodotti da assemblare, ad esempio cinture o collane, bijoux ecc, spesso accompagnati da istruzioni complicatissime che non sempre si riesce a seguire e di pessima qualità… dietro compensi davvero ridicoli…

Confezionamento a domicilio? Anche questa volta si tratta di una fregatura in piena regola. Sicuramente esistono anche ditte serie che ricercano personale per questo tipo di lavoro, ma per una seria ce ne sono almeno 10 fraudolente. La regola di base per non beccarsi delle fregature è diffidare dai lavori per cui dovete pagare per lavorare e che propongono pagamenti in termini superiori alla mensilità…

Il lavoro da casa serio e remunerativo è facile da riconoscere: la proposta di lavoro ha un contratto chiaro e una paga che rispetta i diritti del lavoratore, così come una giusta contribuzione. Diffidate di chi vi propone di lavorare senza mettere tutto nero su bianco, soprattutto di chi non vi mette in regola: anche da casa, il lavoro nero resta lo spettro da cui allontanarsi a gambe levate…