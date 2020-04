I lavoretti di Pasqua per bambini della scuola dell’infanzia sono davvero molti, basta usare tanta fantasia e qualche materiale di facile reperibilità o addirittura di recupero. Dai cartoncini decorati alle uova da dipingere, fino ai cestini in feltro fai da te, scopriamo come rendere le giornate più divertenti con tante idee semplici e facili da realizzare, magari con l’aiuto dei fratelli più grandi o dei nonni.

Lavoretti Pasqua bambini scuola infanzia: le uova decorate

Tra i lavoretti di Pasqua per bambini scuola infanzia, un posto speciale è riservato alle uova decorate: se quelle vere nelle mani dei più piccoli rischiano di trasformarsi con troppa facilità in una frittata e, di conseguenza, in brutto pasticcio, quelle di polistirolo potrebbero essere una valida alternativa.

Le uova in polistirolo sono la base perfetta per creazioni a colpi di fantasia e di colore, da utilizzare come decorazione per la casa, come segnaposto per la tavola di Pasqua oppure da appendere all’albero di Pasqua. Basta infilzarle su uno stuzzicadenti lungo per facilitare la presa e la decorazione al piccolo artista e procedere quindi con la realizzazione del lavoretto. A questo punto non c’è davvero limite alla creatività: si possono ritagliare prima dei pezzetti di carta o dei nastri e poi incollarli sopra oppure dipingere l’uovo con i colori a tempera e, con l’aiuto dei più grandi, fare dei piccoli cerchi o disegni con un pennarello nero o di una tonalità in contrasto con quella di base.

Per realizzare uova da decorare fai da te con lo spago servono anche dei palloncini, della colla vinilica, pennelli e colori acrilici. Dopo aver gonfiato il palloncino, dandogli una forma simile a un uovo, con il bimbo arrotolare lo spago tutto intorno, lasciando anche qualche spazio vuoto e fissando il tutto con i pennelli intrisi di colla vinilica. Dopo aver lasciato asciugare il tutto per qualche ora, non resta che scoppiare il palloncino e colorare a piacere l’uovo fai da te.

Chi vuole cimentarsi nell’utilizzo delle uova vere e proprie, sappia che bisognerà prima svuotarle con l’aiuto di un chiodino e poi iniziare con la decorazione oppure utilizzare delle uova sode.

Biglietti di Pasqua per bambini

Un’idea originale da regalare ad amici o da tenere per sè sono i biglietti di Pasqua: provate a realizzarli insieme ai bambini e aiutateli a sviluppare al meglio la manualità grazie all’uso di materiali come carta, pannolenci o feltro. Come base di partenza prendete del cartoncino e applicatevi dei disegni a tema pasquale già pronti da colorare. Scelto e stampato il disegno, non resta che incollarlo sul cartoncino colorato, piegarlo a libro, come un vero e proprio biglietto d’auguri, e completarlo con dettagli originali, dagli strass alle paillettes fino a scritte ed elementi dall’aspetto tridimensionale, come ad esempio piccole figure di animali in feltro. Tra i lavoretti creativi di Pasqua, questi aiuteranno ancora di più l’autostima dei vostri bimbi, che faranno a gara per regalare gli auguri di buona Pasqua a tutti i parenti. Un’idea super originale? Stampare e far colorare ai bambini delle uova di Pasqua di carta!

Lavoretti Pasqua: tante idee con carta e cartoncino

I lavoretti di Pasqua con la carta sono perfetti per tenere impegnate le manine dei nostri bambini, fate solo attenzione ad aiutarli nell’uso delle forbici. Cosa ne dite di realizzare uova di Pasqua di carta in versione gigante, elaborati cestini oppure delicati fiori per decorare la casa?

Anche il cartoncino è un materiale versatile e adattissimo per i nostri lavoretti Pasqua per bambini scuola dell’infanzia: colori, colla e glitter alla mano, scatenate la fantasia!

SCOPRI COME FARE DEI CONIGLIETTI PASQUALI DI CARTA

Se volete realizzare un lavoretto di Pasqua semplice e originale potete proporre ai vostri bimbi di decorare dei rotoli della carta igienica per ottenere simpatici animaletti o insoliti contenitori. Lavoretto pasquale perfetto anche per insegnare loro l’arte del riciclo!

Lavoretti di Pasqua per bambini con la pasta di sale

Come dimenticare la pasta di sale? È uno dei materiali preferiti dai bambini, che possono divertirsi a plasmarla a loro piacimento per formare animaletti o decorazioni. E il divertimento non è finito! Una volta seccate, le loro creazioni potranno essere colorate per diventare veri e propri capolavori, ovviamente a tema pasquale.

Coniglietti e pulcini fai da te come lavoretti di Pasqua per bambini

Non può essere Pasqua senza qualche coniglietto o pulcino a decorare la casa, quindi perchè non farli realizzare dai nostri bambini? Potete scegliere i materiali che più vi piacciono e farli decorare seguendo la loro fantasia: il risultato sarà di sicuro unico e originale!

SCOPRI COME FARE DEI PULCINI PASQUALI FAI DA TE