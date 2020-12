I lavoretti di Natale per i bambini sono coloratissimi e super facili da realizzare! La festa più attesa dell’anno è alle porte, e non c’è niente di più bello che aspettare il 25 dicembre creando piccoli manufatti da regalare o da utilizzare per addobbare la casa. Ecco degli spunti che abbiamo raccolto per ideare oggetti natalizi e decorazioni col prezioso aiuto dei bambini.

Lavoretti di Natale per bambini fai da te

Foto Shutterstock | Saltodemata

Tantissime le idee dalle quali lasciarsi ispirare per creare delle decorazioni originali assieme ai bambini in maniera facile ed economica. Si possono utilizzare materiali che comunemente abbiamo in casa come carta, pasta e bottiglie oppure acquistarli appositamente per personalizzare al massimo le nostre creazioni. Qui alcune idee per realizzare dei simpaticissimi lavoretti di Natale fai da te!

Lavoretti di Natale facili per bambini piccoli

Foto Shutterstock | AlexZi

I lavoretti di Natale per bambini piccoli devono essere semplici e facili da realizzare. Dall’albero di Natale da fare con le impronte delle manine dei piccoli, alle forme da ritagliare dal feltro per poi essere appese come addobbi, esistono molte idee per fare un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. È fondamentale la presenza di un adulto durante l’attività scelta, perché incoraggi ed insegni i bambini ad utilizzare i vari strumenti, oltre che per evitare piccoli incidenti.

Ogni creazione nata dai bambini sarà anche un dolce ricordo della loro infanzia, quindi non dimenticate di scrivere l’anno e la data su ogni lavoretto. Sicuramente anche voi avete a casa dei ricordi simili!

Lavoretti di Natale per l’asilo nido

Lavoretti di Natale per la scuola dell’infanzia

possono essere proposti dalle mamme ma anche dalle maestre e dalle educatrici.Sono tante le attività pensate per i più piccoli: si privilegia l’uso di colori non tossici perché i bimbi potrebbero ingerirli.Non c’è un limite alla fantasia! Ai più piccoli possono essere proposte attività molto semplici che stimolano la loro manualità, mentre i bambini di 2 o 3 anni possono sbizzarrirsi colorando disegni prestampati a tema natalizio.

Lavoretti di Natale per la scuola primaria

Anche per realizzare lavoretti di Natale per i bambini della scuola dell’infanzia c’è l’imbarazzo della scelta.I bambini di età compresa tra 3 e 6 anni possono utilizzare carta e cartoncini colorati per creare bellissimi biglietti natalizi personalizzati. La carta è un materiale che si presta a svariati utilizzi: le ghirlande e gli addobbi con la carta regalo sono chic e glam!

