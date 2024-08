Lavatrice, se non hai spazio in casa prova così: entrerà perfino in bagno

Non sai come collocare la lavatrice in un bagno piccolo? Segui queste poche accortezze per recuperare spazio e avere tutto in ordine.

Sfruttare al meglio lo spazio del bagno può sembrare un’impresa ardua, specie quando è ridotto. Con le giuste valutazioni, però, si può massimizzare tutto alla perfezione. Il problema di molti, quando si tratta di arredare il bagno è quello di riuscire ad inserire anche la lavatrice al suo interno.

Sappiamo bene che l’elettrodomestico è molto ingombrante e, per questa ragione, sono tantissimi quelli che evitano di collocarla in bagno. In realtà, esistono degli escamotage che ci permettono di riuscire nell’operazione. Non possiamo non considerare diversi fattori che riguardano la lavatrice, andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lavatrice in un bagno piccolo? Segui queste accortezze

Posizionare la lavatrice in bagno non è sempre facile, a giocare un ruolo fondamentale nel posizionamento ci pensano: l’impianto idrico, elettrico e, per ultimo, anche lo spazio che si ha a disposizione. Chi ha la possibilità, potrebbe pensare di incassare la lavatrice all’interno di un armadietto, in questo modo l’elettrodomestico non verrebbe visto e, dunque, si potrebbe preservare l’estetica del bagno.

Inoltre, se lo spazio è limitato, possiamo pensare di creare delle mensole, così facendo tutti gli oggetti potranno essere posizionati in alto e il pavimento resterà libero. In alternativa, si può pensare anche di inserire dei mobili, così da poter conservare tutti i detersivi e lasciar spazio all’elettrodomestico.

Utilizza al meglio lo spazio a disposizione in bagno

Non dimentichiamo poi di scegliere mobili che non siano profondi, preferiamo quelli verticali. Prestare attenzione ai colori è fondamentale, non scegliamo, dunque, tonalità scure, ma optiamo per soluzioni neutre, in questo modo lo spazio sembrerà più ampio. A tal proposito, potrebbero tornare utili anche gli specchi che ci consentono di far apparire tutto molto più grande.

Infine, ritornando alla questione che riguarda la lavatrice, possiamo pensare ad altre soluzioni che ci permettono di nasconderle, in tal senso non possiamo non citare il grande ruolo che giocano le tende: occupano poco e riescono a tenere ben nascosto l’elettrodomestico.

Gli amanti dei colori per rendere il muro più profondo – in questo caso quello dove è posizionata la lavatrice – possono scegliere la carta da parati che permetterà, grazie all’uso di figure geometriche, di far apparire tutto più grande. Insomma, contrariamente a quello che si pensa la lavatrice può benissimo stare in bagno, anche se quest’ultimo è molto piccolo, basta fare le giuste valutazioni.