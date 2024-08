Laura Torrisi, grande spavento per i fan: quella foto preoccupante in ospedale e l’annuncio che mette i brividi

L’abbiamo conosciuta tanto tempo fa con Miss Italia, nel lontano 1998, piazzandosi seconda in finalissima, ma ha prestato anche il volto di Miranda nel film che forse l’ha resa più celebre, Una moglie bellissima. Siciliana di nascita ma cresciuta a Prato, di Laura Torrisi ci ricorderemo sicuramente un’incredibile bellezza tipica del Sud, pelle scura, capelli bruni lunghissimi ed uno sguardo che seduce sin da subito. Forse proprio questo ha conquistato Leonardo Pieraccioni, attore e regista che l’ha fortemente voluta nel film sopracitato.

Tuttavia, i fan più accaniti della Torrisi sapranno che fu il Grande Fratello nell’edizione del 2006 a lanciarla perfettamente nel panorama dello spettacolo italiano. Da lì poi prenderà parte a fiction che hanno segnato, nel bene o nel male, il Canale 5 italiano. Da L’onore e il rispetto a Le tre rose di Eva, passando poi per il cinema e persino la conduzione di programmi.

Insomma, Laura può vantare una carriera lunga e incredibile, anche se negli ultimi anni è stata vista sempre meno. Fu proprio lei infatti a specificare le motivazioni in una lunga intervista a La Stampa, in cui parlo anche della sua malattia. E proprio in queste ore, una foto di lei in ospedale ha fatto il giro del web, preoccupando quanti da anni la seguono con passione. Scopriamo i dettagli.

Laura Torrisi, la foto dell’ospedale preoccupa, ma non è come sembra

Laura Torrisi negli ultimi anni, purtroppo, ha visto sempre meno la sua presenza sia sul piccolo, sia sul grande schermo. Abbiamo già ricordato alcuni dei suoi lavori più grandi, eppure qualche tempo fa l’avevamo potuta vedere alle prese con la conduzione di Questo non lo so fare, un programma dedicato, come il nome può intuire, a chi non sia propriamente portato al grande mondo della cucina.

Nonostante tutto, la sua presenza in tv si è pian piano affievolita e ciò è dipeso da una serie di problematiche di salute che l’hanno costretta al riposo. Fu infatti una delle prime a parlare circa dieci anni fa di endometriosi, malattia che colpisce moltissime donne e di cui ancora se ne sa poco. Quest’ultima è un’infiammazione cronica degli organi genitali femminili determinata da una presenza anomala di cellule endometriali, che in condizioni normali risultano presenti solo nell’utero.

La malattia, come già anticipato, risulta ancora abbastanza sconosciuta, ma sono moltissime le donne che ne soffrono in età adulta. L’endometriosi reca dolori a volte lancinanti nella zona pelvica, con fase pre-mestruale e mestruale cronica dal punto di vista del dolore. La Torrisi ne soffre ormai da tempo e come ha dichiarato a La Stampa, negli anni ha dovuto subire diversi interventi, l’ultimo le ha però provocato diverse problematiche.

In queste ore è girata sui social una foto che la ritrae distesa su un letto d’ospedale, con ogni probabilità in attesa di accertamenti o di qualche visita. I fan possono comunque stare tranquilli poiché si tratta di uno scatto dell’anno scorso. Sappiamo bene ormai come funzionano i social e spesso contenuti vecchi tornano a galla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Sono state moltissime le testate che in questo frangente hanno rinfrescato la notizia e tuttavia, ciò non si presenta come un male, affinché si possa parlare di una problematica femminile ancora ad oggi poco conosciuta, poco chiacchierata e soprattutto, poco riconosciuta.