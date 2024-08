Latte struccante, bastano due ingredienti per farlo in casa: delicato e naturale

Servono due soli ingredienti per realizzare un latte struccante per rimuovere facilmente e delicatamente il trucco.

Anche se a volte può sembrare un’operazione noiosa, struccarsi accuratamente prima di andare a dormire è importantissimo per evitare problemi al viso e agli occhi. Sul mercato esistono diverse soluzioni per struccarsi: le salviettine, i tonici, l’acqua micellare e il latte detergente. A volte questi prodotti, per quanto efficaci, possono contenere ingredienti che possono creare fastidi, soprattutto alle pelli più sensibili.

Inoltre possono essere anche piuttosto costosi. Fortunatamente si può realizzare in casa un profumato ed efficace latte struccante utilizzano due semplici ingredienti che probabilmente già si hanno in dispensa. Così rimuovere il trucco in eccesso diventerà un’operazione facile e delicata.

Come preparare il latte struccante con due ingredienti

Il latte struccante è un prodotto molto utile per rimuovere il trucco e detergere in profondità la pelle senza lasciare residui. Sul mercato ne esistono di diversi tipi e in base alle esigenze (pelli miste, impure, secche, grasse). Tuttavia, possono essere formulate con prodotti aggressivi per alcune tipologie di pelle ed essere anche piuttosto costosi.

In alternativa si può creare un ottimo latte struccante in casa, usando due semplici ingredienti che probabilmente già si hanno in dispensa. Basterà infatti procurarsi della camomilla, un fiore delicato e profumato che ha grandi proprietà cosmetiche; inoltre servirà del latte e delle foglie di menta, per un ottimo profumo e un tocco di freschezza.

Per prima cosa bisognerà riempire una pentola d’acqua e portare ad ebollizione. Quindi aggiungere in un pentolino da porre a bagnomaria 150 ml di latte, un cucchiaino di fiori di camomilla e un cucchiaio di foglie di menta. Lasciare a bagnomaria per circa mezz’ora, in modo che la menta e la camomilla rilascino nel latte tutte le loro proprietà, mescolando di tanto in tanto.

A questo punto filtrare il liquido con un colino e far raffreddare. Appena raffreddato, unire un cucchiaino di miele e mescolare accuratamente. Il prodotto può essere usato subito per struccare delicatamente la pelle e rimuovere il trucco in eccesso. Si può conservare in frigorifero per massimo tre giorni.

Con soli due ingredienti si avrà una soluzione rapida e naturale per struccarsi in maniera delicata, senza danneggiare la pelle e provocare irritazioni o arrossamenti. La camomilla e la menta preservano la naturale bellezza e salute della pelle del viso e degli occhi, donando luminosità e un intenso profumo, senza spendere tanti soldi in prodotti che contengono ingredienti chimici e dannosi.