La luce è parte integrante del nostro arredamento anche quando si tratta di camera da letto. È infatti fondamentale scegliere la giusta lampada da notte sia per conciliare il sonno ma anche per leggere o semplicemente rilassarsi e creare la giusta atmosfera nella propria stanza.

Nella zona notte, per un ambiente più accogliente e intimo, è meglio scegliere di posizione più punti luce tramite sorgenti diverse, in modo da poter regolare il tipo è il livello di luminosità in base alle varie fasi della giornata. Inoltre, fonti diverse possono tornare utili anche nella camera dei più piccoli, quando magari hanno paura del buio e hanno bisogno di un riferimento notturno.

In base al proprio gusto e allo stile dell’arredamento, possiamo scegliere tanti tipi di abat-jour o lampade da notte diverse. Abbiamo selezionato quelle più interessanti dal design particolare o funzionale, perfette per rendere più personale la vostra camera da letto e creare un vero e proprio nido dove sentirvi protetti e potervi riposare al meglio.

Lampade da notte di design

Scegliere design ricercati è sempre un’ottima scelta se si vuole dare un tocco di eccentricità alla stanza o se si vuole svecchiare un arredamento troppo tradizionale.

La Olivier Horizontal di Eichholtz è la rivisitazione di un classico, per colore e struttura. Perfetta per impreziosire l’angolo lettura.

Foto | Mohd

Tutt’altro mood per Vuelta di Ferm Living: design minimale ma assolutamente divertente, sta bene ovunque dove serva luce calda.

Foto | The Cool Republic

Face Orange di Kare Design è una scelta artistica molto raffinata: sul comò vicino a un ampio specchio fa proprio la sua figura.

Foto | Westwing

Lampade da notte per bambini

Paura del buio, terrore dei mostri, bisogno di essere rassicurati: per i più piccoli il sonno può diventare una fonte di stress. Una lampada da notte dal design accattivante e dalla luce soffusa li aiuterà ad addormentarsi.

La lampada Moon di Maisons du Monde è l’ideale per chi ha bisogno di essere cullato dolcemente da una tenera lucina.

Foto | Maisons du Monde

E sempre a tema luna, ma per i più esploratori, c’è lampada in 3D: sorretta da un supporto in legno, può essere posta ovunque senza rompersi.

Foto | Lightinthebox

Con un filo di lucine LED non si sbaglia mai: creano un’atmosfera dove è impossibile non sentirsi coccolati.

Foto | Amazon

Lampade da notte economiche

È possibile trovare lampade da notte belle ma economiche? Assolutamente sì! Infatti, sotto i 30 € è possibile trovare pezzi interessanti e funzionali.

Metallo, PVC e LED creano questa lampada da tavolo veramente particolare: un design così sinuoso che arreda con stile.

Foto | Mano mano

Con Ikea non si sbaglia mai: la sua Fado è un concentrato di minimalismo scandinavo, semplicemente elegante e capace di adattarsi a tutti gli stili e le camere da letto.

Foto | Ikea

Si può anche optare per una piantana come Keli: essendo piccola e discreta non intralcia per niente e crea un punto luce caldo e soffuso.