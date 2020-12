A settembre del 2019 Lady Gaga ha lanciato Haus Laboratories, la sua prima linea beauty. Disponibile sul sito ufficiale del brand e su Amazon, i prodotti del marchio della popstar comprendono rossetti, matite labbra e diversi articoli per gli occhi, come pallette di ombretti, matite e eyeliner.

Lady Gaga ha però introdotto una novità per tutti i fan della cura della pelle. Il 15 dicembre l’artista ha fatto intuire, su Instagram, che lancerà presto la sua nuova linea dedicata alla skincare.

Il post di Lady Gaga che lascia intuire l’arrivo di una linea skincare

“Il primo passo per un buon trucco è la skincare. Sono una super nerd fairy su questo argomento. Credo che quasi tutti i problemi della pelle siano causati dalla rottura della barriera cutanea e del microbioma. Il mio trucco è quello di usare soluzioni che bilanciano la pelle interrompendo qualsiasi infiammazione causata da radicali liberi e prodotti. Quindi… uso prodotti che sviluppo… esclusivamente per me” ha scritto Lady Gaga su IG.

La cantante, sotto questo post, ha ricevuto oltre 3 milioni di like e tantissimi commenti. I little monsters hanno iniziato a fare domande sui nuovi possibili nuovi prodotti del marchio di Gaga. “Che cosa significa?” ha scritto un utente, mentre un’altra ha semplicemente scritto “regina della skincare”. Tantissimi, hanno commentato semplicemente scrivendo quello che sarebbe il desiderio di molti: “Haus Lab cura delle pelle in arrivo!”.

Lady Gaga non ha ufficializzato ne smentito la notizia. Dovremo quindi aspettare, non si sa esattamente quanto, per capire se saranno aggiunti, ai prodotti già presenti, anche articoli per la cura delle pelle.

JLo Beauty e Fenty Skin

La cantante non è la prima a lanciare una linea di prodotti dedicati al makeup e alla cura personale. Di recente anche Jennifer Lopez ha lanciato la sua prima linea di bellezza, JLo Beauty. Sul sito del brand è già possibile effettuare i preordini per avere, direttamente a casa vostra, i vari prodotti, che comprendono diverse creme per il viso.

Dal 26 dicembre invece arriverà anche in Italia Fenty Skin, la linea skincare dell’ormai noto marchio di cosmetici di Rihanna, Fenty Beauty.

Tra i prodotti, disponibili da Sephora, ci saranno: un detergente, ottimo anche per struccarsi, una crema giorno, un siero-tonico e una crema notte. Di tutti i prodotti saranno inoltre disponibili i refill, di modo da evitare lo spreco dei packaging.