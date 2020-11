Era il 1983 quando Lady Diana si presentò al campo di polo allo Smith’s Lawn di Windsor per assistere alla partita del marito Carlo indossando un golf rosso decorato con tante pecorelle bianche e una nera, realizzato nel 1979 da Warm & Wonderful.

Subito è diventato è un must have, un vero e proprio oggetto di culto come tutto ciò che ha indossato Diana, a partire dal celebre abito da sposa.

Il maglione è oggi conservato presso il Victoria & Albert Museum e che farà parte dei costumi di scena della prossima stagione di “The Crown”, serie amatissima proprio per la meticolosità con cui sono raccontati i fatti e scelti i costumi.

Lady Diana: sono io la pecora nera

A rendere speciale questo golf è il messaggio che potrebbe celare. Infatti, Lady Diana ha sempre sopportato con fatica le regole e le imposizioni della regina: un elemento di disturbo in un quadro di equilibrio e rigore trasmesso dalla famiglia reale. Dunque, tra le tante pecorelle bianche, proprio in quella nera si rivedeva la principessa, scomparsa tragicamente nel 1997, e volle gridarlo al mondo tramite questo girocollo in lana.

Questo suo anticonformismo non solo l’ha fatta amare dal popolo, ma ha reso un trend i golf con questo genere di motivo, andati molto in voga per tutti gli anni ’80. Lady Diana è stata una delle prime figure della monarchia inglese ad avere uno spiccato interesse per la moda, legano il suo nome a doppio filo al fashion design.

Rowing Blazers rilancia il golf

Oggi il brand Warm & Wonderful si chiama Muir & Osborne dal nome delle due designer Joanna Osborne e Sally Muir, che ora, quarant’anni dopo, hanno deciso di dare nuova vita al maglione insieme a Rowing Blazers. Infatti, hanno aiutato il brand americano a ricreare nella maniera più fedele possibile lo Sheep Jumper, che Diana abbinò con grande gusto a dei pantaloni bianchi e una camicia bianca dall’ampio colletto decorata con un grande fiocco nero. Oggi è disponibile sul loro e-shop sia da uomo che da donna.

Natale si avvicina: il regalo perfetto per tutte e tutti i fan dell’eterna Lady Diana.