Lady Diana aveva una canzone preferita, una hit intramontabile che ancora oggi è impressa nella mente dei fan della sua storica interprete e non solo. La principessa del Galles la cantava a squarciagola in macchina mentre accompagnava i figli a scuola, e ora il principe William rivela qual è…

La canzone preferita di Lady Diana era…

Il primogenito di Carlo e Diana, il principe William, durante l’episodio del 6 dicembre di Time to Walk di Apple Fitness+ ha svelato un aneddoto sulla sua infanzia. Un racconto che riguarda anche il fratello Harry, ma soprattutto la loro amatissima mamma, l’indimenticabile Lady D.

Il brano più amato da Lady Diana era The Best, successo evergreen di Tina Turner che la principessa amava cantare in auto insieme ai suoi William e Harry prima di una nuova giornata tra i banchi. “Una delle canzoni che ricordo in modo particolare – ha detto il duca di Cambridge parlando del brano preferito dalla madre –, che è rimasta impressa in me per tutto questo tempo, e ancora oggi mi diverte abbastanza in segreto“. “Quando era il momento di tornare a scuola – ha ricordato –, mia madre metteva in macchina svariati tipi di canzoni per allontanare l’ansia“. Un dolcissimo e indelebile ritratto di famiglia…