Lacrime durante il taglio della cipolla? Il trucco (semplicissimo) per risolvere il problema definitivamente

Esiste una soluzione infallibile che ti farà evitare di piangere durante il famoso taglio della cipolla. Un trucco semplice ed efficace.

A quanti di noi è capitato? Siamo tagliando la cipolla e all’improvviso sentiamo scorrere sul nostro viso le prime lacrime di una lunga serie. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, si tratta di una normalissima reazione. Infatti questo ortaggio produce un irritante chimico che viene rilasciato nell’aria quando lo tagliamo, dividendo le loro cellule. Reagisce con le ghiandole degli occhi e le irrita, causando la lacrimazione.

La maggior parte di noi odia tagliare le cipolle proprio per questa ragione. I primi tagli iniziano bene, ma prima di rendersene conto ci si ritrova a piangere più di quanto si abbia mai fatto durante uno dei film più tristi mai visti. Se volete evitare di versare altre lacrime la prossima volta che vi troverete ad eseguire la stessa operazione, non dovrete fare altro che mettere in atto un trucchetto infallibile.

Taglio della cipolla, la soluzione a prova di lacrime

Finora molti di voi avranno pensato che la lacrimazione durante il taglio delle cipolle fosse inevitabile. In realtà, esiste una soluzione che potrà per sempre porre fine a questo fastidioso problema. Si tratta di un trucco semplice ma efficace, insomma a prova di lacrime. C’è un oggetto molto comune, che probabilmente avrete già in casa, in grado di eliminare il bruciore che si prova solitamente quando si sta eseguendo il taglio.

È un metodo che inizialmente potrebbe lasciarvi perplesso ma vi garantiamo che funziona perfettamente! Non dovete fare altro che accendere una candela vicino al vostro spazio dedicato al taglio delle cipolle. Quando state compiendo questa operazione, intaccate la sua parete cellulare, che rilascia una sostanza chimica specifica.

Quest’ultima si combina con un enzima (i quali avviano reazioni chimiche). Più avanti, in questa reazione a catena, la cipolla rilascia una molecola che può creare acido solforico quando entra in contatto con l’acqua naturale degli occhi. Come si può immaginare, l’ingresso di acido solforico negli occhi non aiuta di certo a prevenire la lacrimazione.

Ed è proprio qui che entra in gioco la candela: il fuoco ha la capacità di stabilizzare la sostanza chimica che l’ortaggio rilascia prima che colpisca gli occhi. Assicuratevi però che la candela sia vicina al punto in cui intendete tagliare le cipolle, in modo che il fuoco possa creare la reazione voluta sulle sostanze chimiche di queste ultime. Quindi da oggi in poi con questo facile trucchetto, potrete dire per sempre addio agli occhi lacrimanti!