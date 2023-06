Labbra secche e screpolate, il lipbalm non basta: il trucco della nonna per farle tornare a splendere

Come risolvere il problema delle labbra secche e screpolate con un semplice rimedio della nonna: ciò che serve è un ingrediente che hai di certo in casa.

Come ogni parte del corpo, anche il viso necessita di una cura regolare e costante. Si parte da una corretta detersione per poi concentrarsi sulle caratteristiche di ogni tipo di pelle, da quella grassa a quella secca. Ciò che non si deve mai trascurare, però, sono le labbra, uno dei biglietti da visita principali quando ci troviamo di fronte a una persona. Si tratta di una zona molto delicata, che richiede particolare idratazione, soprattutto nei mesi più freddi.

Le tue labbra sono spesso screpolate anche se utilizzi regolarmente un valido burrocacao? Niente paura. Anche in questo caso esistono dei rimedi al 100% naturali, che ti consentiranno di risolvere il problema in poche e semplici mosse e spendendo davvero poco. Sono i classici trucchetti della nonna, che si servono di ingredienti che tutti noi abbiamo in casa. Cosa devi fare per ottenere labbra sane e da baciare?

Addio a labbra secche e screpolate: il rimedio naturale di cui non potrai fare a meno

Pellicine, piccoli taglietti e bruciore continuo: le labbra secche rappresentano un vero e proprio problema, non solo dal punto di vista estetico. Ecco perché dobbiamo prendercene cura con attenzione ogni giorno dell’anno. Lipbalm e burrocacao non devono mai mancare nella tua beauty routine e, circa due volta e settimana, è consigliato procedere con uno scrub che nutre e idrata la zona in maniera efficace. Ma esistono dei rimedi naturali per avere labbra al top senza acquistare una miriade di prodotti? La risposta è sì e il risultato è assicurato.

Il primo alleato per le tue labbra è l’olio di oliva, un ingrediente che si rivela prezioso in diversi trattamenti cosmetici. Ti basterà massaggiarlo sulle labbra (anche più volte al giorno) per conferire alla zona morbidezza immediata e idratazione. In alternativa, anche l‘olio di cocco si rivela ottimo in tal senso e consente il doppio utilizzo: se solidificato al freddo, puoi applicarlo proprio come un burrocacao, diverse volte nel corso della giornata. Ma non è finita qui.

Ti abbiamo parlato di scrub. Come realizzarne uno fai da te assolutamente efficace? Ti basterà unire il miele allo zucchero. Un cucchiaino di miele e uno di zucchero e avrai un composto da applicare direttamente sulle tue labbra, da lasciare in posa qualche minuto per poi massaggiare delicatamente. Il trattamento esfoliante regalerà un effetto ‘wow’: addio pellicine e secchezza, le labbra saranno morbide come mai prima. Provare per credere.