La Royal Famliy snobba Meghan Markle, altro brutto gesto da Londra: “Si poteva evitare”

La Royal Family ha mandato un messaggio molto chiaro a Meghan Markle: per lei non ci sarà più spazio, né ora né in futuro. Che è successo?

Quando Meghan Markle venne presentata ufficialmente alla Famiglia Reale, e in particolare all’allora Principe Carlo, pare che il padre di Harry fosse entusiasta della sua nuova nuora. Il re definì Meghan “brillante e simpatica” e in grado di rendere suo figlio molto felice. Sembrava quindi che tra i due i rapporti fossero destinati a essere estremamente solidi, e l’attrice americana ottenne anche la completa approvazione della Regina Elisabetta.

Tra i pochi a manifestare seri dubbi sull’idoneità di Meghan a ricoprire un ruolo rilevante nella Royal Family ci furono il Principe Filippo e il Principe William. A distanza di 6 anni dal ricchissimo matrimonio di Harry e Meghan, bisogna necessariamente ammettere che loro due ci avevano visto lungo. Meghan infatti rimase all’interno della Royal Family meno di 2 anni. Nel 2020 era già pronta a prendere un volo di sola andata per l’America insieme a Harry e a lasciarsi alle spalle le complicazioni della vita da royal.

Erano in molti a sperare che, nonostante tutto, i rapporti tra i Sussex e la Famiglia Reale si mantenessero sereni ma, come si è visto, le cose non sono andate affatto così. Fin dal 2021 Harry e Meghan hanno continuato ad attaccare periodicamente la Royal Family. Non stupisce quindi che Carlo abbia ormai deciso per la linea dura.

Meghan Markle ignorata in un giorno importante

I canali social della Famiglia Reale sono diventati da diversi anni uno strumento importantissimo per creare un collegamento diretto tra la Corona e i suoi sudditi. Via social infatti la Royal Family racconta le proprie attività e celebra ricorrenze importanti tra cui i compleanni dei suoi membri più in vista.

Nel tentativo di mantenere i rapporti più distesi possibile, fino al 2022 dai Royal arrivavano gli auguri di compleanno per Harry, per Meghan e per i loro bambini. Le cose però sono profondamente cambiate negli ultimi anni e nel 2024 il compleanno di Meghan è stato completamente ignorato, segno incontrovertibile che Carlo non abbia più alcun interesse nel ricucire i rapporti con la nuora. Da diverso tempo si dice che il Re abbia il profondo desiderio di passare del tempo con i figli di Harry ma, a quanto pare, per vedere i suoi nipoti Carlo non è disposto a perdonare sua nuora.

Del resto, Meghan non gli rende le cose più semplici: proprio in occasione del suo compleanno, che cade il 4 Agosto, Meghan ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato ancora una volta dei suoi pensieri suicidi mentre era parte della Royal Family e del fatto che le sia stato negato qualsiasi tipo di supporto psicologico, nonostante il fatto che lo avesse chiesto a più riprese. Non esattamente il modo migliore per recuperare i rapporti.