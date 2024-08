La routine mattutina di Diletta Leotta: cosa fa per avere una forma fisica perfetta

Diletta Leotta come sempre in forma fisica perfetta, anche in vacanza: la routine mattutina di allenamento della conduttrice sportiva. Stagione estiva 2024 con Diletta Leotta tra le principali protagoniste, e non poteva essere altrimenti. Anche con il campionato di calcio fermo tra una stagione e l’altra, la conduttrice siciliana, presenza irrinunciabile dei weekend di Serie … Leggi tutto

Stagione estiva 2024 con Diletta Leotta tra le principali protagoniste, e non poteva essere altrimenti. Anche con il campionato di calcio fermo tra una stagione e l’altra, la conduttrice siciliana, presenza irrinunciabile dei weekend di Serie A, trova il modo di far parlare di sé.

Ci si attendeva una Diletta sulla bocca di tutti, per via di uno degli eventi glam più attesi di questa stagione: il matrimonio con Loris Karius. La cerimonia di nozze non ha deluso le aspettative, con immagini che hanno spopolato sui social, estremamente commoventi e coinvolgenti. E, per di più, in un weekend passato alla storia a fine giugno, alle Isole Eolie, per la contemporanea presenza tra gli invitati di altri personaggi top del mondo dello spettacolo come Elodie, Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis e altri ancora.

Diletta, con il matrimonio con il portiere tedesco, ha chiuso un cerchio, iniziato due anni fa con il via a una fantastica storia d’amore, già allietata lo scorso anno dalla nascita della figlia, la piccola Aria. La quale è diventata una vera e propria mascotte dei social apparendo in foto tenerissime e divertenti insieme ai genitori nel corso dell’estate, in cui la Leotta, tra il viaggio di nozze e altri momenti di vacanza, si sta rilassando a dovere. Ma Diletta non dimentica, anche in ferie, di tenersi sempre in forma.

Diletta Leotta, un allenamento super: tutti gli esercizi per un fisico spaziale

Manca poco al via della nuova stagione su DAZN e bisogna farsi trovare pronti. E come sempre, Diletta mostra ai suoi fan, tra i tanti momenti della sua vita quotidiana, anche quelli dell’allenamento, di cui va molto fiera.

Le foto in costume e in abito da sera parlavano già da sole, del resto. Diletta ha fatto la solita strage di like su Instagram in queste settimane, una lieta abitudine ormai per lei e per i fan che la seguono con affetto e partecipazione. Nelle stories, appare anche in un breve video la sua morning routine per mantenere un fisico sempre al top. Una serie di esercizi in rapida successione, 45 minuti a tutta ma dai risultati garantiti. Corsetta, sollevamento pesi, stretching in verticale per estendere tutte le fasce muscolari.

Impossibile non rimanere senza fiato di fronte a immagini del genere. Diletta ispira tutti a seguire il suo esempio e come al solito ci toglie il fiato per il suo fascino esplosivo.