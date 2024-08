La reunion di Amici che tutti sognavano: ecco i due ex allievi di nuovo insieme e felici

Amici è uno dei talent show più longevi e seguiti della televisione ed ogni anno sforna talenti nel ballo e nel canto che diventano delle vere star a livello nazionale ed internazionale. Il programma è una vera e propria scuola per esprimere il proprio talento e crescere, non solo come artisti ma anche come persone. In questo molto possono fare anche le amicizie e gli amori che si formano proprio sui banchi di scuola.

Ogni anno, infatti, al pubblico da casa piace sognare scoprendo gli amori che sbocciano fra gli allievi ma anche la nascita di grandi amicizie, che proseguono anche negli anni dopo la fine del programma. È ad esempio il caso di questi due ex allievi di Amici che si sono rivisti dopo mesi e la cui reunion ha fatto sognare i fan.

I due ex allievi di Amici che si sono incontrati a distanza di mesi

Amici è una scuola per allenare e far crescere il proprio talento nel canto e nella danza e sono tanti i ragazzi e le ragazze che escono dal programma veramente migliorati e pronti per fare successo. Nella scuola però c’è anche spazio per conoscersi e confrontarsi con altri allievi, creando delle belle amicizie, che superano la distanza ed il tempo.

Infatti, anche dopo essere usciti dal talent, tanti ex allievi di Amici mantengono stretti i contatti, a testimoniare che i rapporti che si creano sui banchi di scuola sono veri e duraturi. È quello che è accaduto a due ex allievi di Amici 22, che si sono rivisti dopo alcuni mesi e la cui reunion ha fatto sognare i fan.

Loro sono il vincitore di Amici 22, il ballerino Mattia Zenzola, e il cantante Cricca. I due erano diventati amici proprio durante il talent show e pare che la loro amicizia duri ancora a distanza di anni e nonostante la lontananza e i progetti lavorativi diversi. Di recente Mattia ha postato su Instagram delle foto e dei video insieme a Cricca che sono state molto apprezzate dai fan.

In una foto si vedono loro due in piedi sul bordo di una piscina: Mattia indossa dei pantaloncini bianchi, una maglia rossa, sneakers bianche e un cappellino all’indietro; Cricca indossa delle ciabatte estive, una T-shirt bianca, un costume da bagno a fantasia e degli occhiali da sole ed è intento a mostrare a Mattia qualcosa sullo smartphone, tanto che il ballerino ha scritto come didascalia: “@cricchetto._ mi fa vedere la sua nuova crush”

Dunque, almeno stando a quello che dice Mattia, Cricca gli stava mostrando la ragazza per cui ha persona la testa. Proprio Cricca, infatti, all’interno della scuola aveva trovato l’amore per la ballerina Isobel Kinnear ma, dopo qualche mese, i due si sono lasciati. Forse ora è tornato il sereno per lui e ha voglia di ritrovare anche l’amore. Chissà… intanto si gode la compagnia del suo amico Mattia, spendendo il tempo a ridere e scherzare.