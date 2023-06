La ragazzina in foto nel giorno della sua prima comunione oggi è una splendida speaker radiofonica: ecco di chi si tratta

Quella nella foto era una ragazzina alla sua prima comunione, ma oggi è diventata una speaker di successo. Avete capito di chi si tratta?

La celebre speaker è tornata a far parlare di sé e non solo per i suoi successi professionali. Questa volta al centro dell’attenzione è finita una foto che non è di certo passata inosservata e che ha lasciato di stucco i tanti fan. Quando l’hanno vista così non sono riusciti a credere ai loro occhi, l’avete riconosciuta?

Con un talento come il suo è davvero difficile non farsi notare e l’artista in questione lo sa molto bene. Nel corso degli anni la sua carriera si è arricchita sempre di più grazie alle numerose esperienze che l’hanno vista protagonista. Dal ballo alla radio, passando anche per il piccolo schermo, la ragazzina nella foto ne ha fatta di strada nel tempo.

In questa foto era solo una bambina, alle prese con la sua prima comunione. Già nello scatto si possono notare i capelli scuri e i lineamenti delicati, che la contraddistinguono ancora oggi. Inutile dire che le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, a giudicare dalla valanga di boom e di commenti ricevuti sui social. Ma di chi si tratta?

Chi è la ragazzina nella foto? Svelato il mistero

Nata a Martina Franca nel 1971, la ragazzina nella foto è proprio lei: Rossella Brescia. Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, l’artista pugliese ha esordito nel mondo della danza. Da ballerina dallo straordinario talento, ben presto è diventata un’insegnate di danza, aprendo la sua scuola e trasmettendo tutta la sua arte alle giovani allieve. Oggi è una delle speaker di punta a RDS, dove conduce il divertentissimo programma mattutino Tutti pazzi per RDS.

La foto tanto chiacchierata si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Brescia è molto attiva per mezzo non solo degli scatti ma anche dei video che sempre più spesso condivide. Proprio sul social ha postato l’immagine che la ritrae da ragazzina, durante la sua prima comunione. Con un cappello bianco legato sotto il mento e i riccioli che incorniciano il viso, ha voluto lasciare un pensiero dedicato a tutti i bambini che nel mondo sono costretti ad abbandonare la scuola troppo presto.

Nel corso degli anni la speaker si è cimentata anche nella conduzione, al timone di programmi molto amati tra cui Colorado. Diventata celebre anche grazie all’avventura ad Amici, che l’ha vista prima nei panni di ballerina professionista e poi di coach di ballo, è arrivata anche a recitare in film e serie tv di successo. Tra questi è impossibile non ricordare Don Matteo, Così fan tutte, ma anche Vita da Carlo, Giustizia per tutti e tanti altri ancora.