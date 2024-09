La Promessa spoiler sconvolgente: la situazione precipita, i due protagonisti tra la vita e la morte

Nelle ultime puntate de La Promessa in onda su Canale 5, Jimena aveva dato la colpa a Catalina per i suoi problemi matrimoniali con il marito, la ragazza infatti era stata chiusa in camera dalla donna che, successivamente, le aveva dato una bevanda per farla stordire nel chiaro tentativo di ucciderla dando fuoco alla tenuta.

Jana, informando Romulo di quanto stava accadendo, aveva ricevuto aiuto per aiutare Catalina. Nonostante tutto però la donna, a causa del fumo, aveva manifestato una grave insufficienza respiratoria. Tra grandi ritorni e spoiler sorprendenti, il ritorno dopo le vacanze sembra essere veramente scoppiettante.

La Promessa: spoiler prossime puntate, protagonisti in fin di vita

Gli spoiler per le prossime puntate de La Promessa mostrano un quadro molto complesso, Martina infatti avrà profonda preoccupazione per la vita di Curro De La Mata e anche per quello che potrebbe accadere a lei personalmente. La ragazza infatti farà rivelazioni del tutto inaspettate a Catalina.

Tutto prende avvio da Cruz e Lorenzo, i due infatti hanno in mente un piano molto chiaro che potrebbe funzionare e aiutarli effettivamente nel loro intento. La volontà è quella di eliminare Curro così da evitargli di ottenere il titolo di Barone. I due quindi convinceranno Alonso a organizzare una battuta di caccia, niente di strano, ma in realtà hanno in mente di uccidere l’uomo con un proiettile, fingendo poi che sia stato un incidente a causa di un proiettile vagante.

Durante l’accadimento però il sicario colpirà sia Curro che Feliciano, questo li porterà a lottare tra la vita e la morte. Martina quindi sarà molto turbata dalla situazione e avrà paura di perdere effettivamente tutto. Alla fine sceglierà di essere incera con Catalina, che intanto proverà a esserle di supporto morale in una condizione drammatica. La donna ammetterà di amare Curro da molto tempo e Catalina capirà che dopotutto anche Curro la ama e quindi dirà alla giovane di fare di tutto per poter stare con l’uomo che ama.

Intanto le condizioni di Curro precipiteranno e infatti il medico farà presente che la sua ferita si è infettata e che quindi ha bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza. Il medico vorrà Jana di fianco per rimuovere la pallottola nella spalla, la domestica quindi donerà anche il sangue pur di salvare la vita a suo fratello.

Intanto anche Feliciano peggiorerà, le sue condizioni diventeranno critiche, nonostante al principio sembrasse migliorare. Teresa quindi chiederà al medico di intervenire ma questi, impegnato, non le darà ascolto. Il tutto fino a quando la situazione non precipiterà del tutto diventando gravissima.