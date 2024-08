La Promessa, spoiler che fa gioire il pubblico: torna un personaggio molto amato nella soap

Le puntate de La Promessa sono sempre più avvincenti. Canale 5, visto il successo riscosso, ha scelto di puntare tutto su questa soap. La storia sembra aver fatto breccia nel cuore del pubblico. Le trame sono emozionanti e, sulle pagine ufficiali del programma, non si fa altro che parlare dei vari protagonisti.

Le anticipazioni spagnole hanno spostato l’attenzione su un ritorno molto atteso. Uno dei personaggi deciderà di lasciarsi tutto alle spalle. Tale scelta sarà accompagnata da una rivelazione difficile da accettare. Cruz e Alonso non avranno alcuna intenzione di concedere la loro approvazione. Saranno determinati a farle cambiare idea.

Anticipazioni de La Promessa: grande scompiglio per il ritorno di un personaggio

I colpi di scena non mancano mai. La Promessa ha abituato il pubblico ad assistere alle situazioni più disparate. Dietro ai numerosi intrighi, si nascondono emozioni profonde, che guidano i protagonisti, costringendoli anche a compiere potenziali errori. Le prossime puntate, stando alle anticipazioni spagnole, saranno caratterizzate da un evento davvero importante.

Dopo aver trascorso parecchio tempo in Francia, nella città di Parigi, deciderà di tornare a casa, dai suoi genitori. Si sta parlando di Leonor, la sorella minore di Manuel e Catalina. La sua presenza, ovviamente, verrà accolta con grande gioia. Cruz, almeno per un po’ si distrarrà dalla pazzia omicida di Jimena e dall’insofferenza del marchesino dovuta alla fine del suo matrimonio.

Leonor si mostrerà più consapevole, attenta e tenace. Nonostante questo, non riuscirà a nascondere la sua delusione quando scoprirà del fidanzamento segreto di Curro. Andrà su tutte le furie perché nessuno ha pensato di metterla al corrente dell’accaduto. In particolare, si scaglierà contro la povera Martina. Quest’ultima cercherà di sistemare le cose, ma la situazione non farà altro che degenerare.

Leonor, successivamente, deciderà di svelare la verità ai genitori. Gli confesserà di voler partire nuovamente per trasferirsi negli Stati Uniti perché ha ricevuto un’offerta di lavoro davvero vantaggiosa come giornalista. Dovrà occuparsi di una rivista di moda. Cruz e Alonso resteranno senza parole. Non vorranno assolutamente lasciarla andare. Si opporranno con forza, cercando di trattenerla in tutti i modi possibili.

Leonor, però, sarà irremovibile. Non vorrà crogiolarsi nelle ricchezze della sua famiglia dato che, con ogni probabilità, esse andranno tutte a Manuel. Dal punto di vista sentimentale, la ragazza avrà modo di rivedere Mauro. L’incontro sarà davvero intenso. L’uomo, però, sarà completamente concentrato sul suo lavoro. Dopo aver lasciato la tenuta, infatti, ha ottenuto riconoscimenti importanti.