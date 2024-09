La Promessa spoiler 3 settembre: la frase terrificante di Valentin in punto di morte

Torna il palinsesto a pieno ritmo e anche le soap tv più amate, tra queste figura certamente La Promessa, una delle serie più seguite di tutti i tempi. Al centro delle vicende delle prossime puntate c’è Valentin, che si troverà in punto di morte, con risvolti decisivi per la narrazione.

Non solo uno sconvolgimento per il suo comportamento ma anche dettagli inquietanti che avranno, ovviamente, risvolti anche per gli altri personaggi ed è proprio questo, forse, il dettaglio più compromettente. La serie spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45. La storia prende avvio dal momento in cui Maria Fernandez scoprirà l’identità del suo rapitore, sarà allora che la donna resterà profondamente turbata e sconvolta dalla verità.

La Promessa spoiler: cosa accadrà veramente a Valentin

Valentin, ossessionato da lei e dal desiderio di poterla avere come compagna e quindi di ricevere il suo amore, farà di tutto pur di conquistarla, in maniera del tutto maniacale e sbagliata. Leonor intanto scoprirà che Curro e Martina stanno insieme, infatti li vedrà scambiarsi un bacio e quindi capirà qual è il segreto che tanto avevano provato a celare in questi mesi.

Catalina intanto si darà alla cucina, provando la salsa di pomodoro tanto decantata da Lope e quindi penserà addirittura di avviare un’attività, un nuovo progetto insieme. Nel frattempo, Jeronimo avvertirà dell’arrivo di Cavendish a La Promessa. Romulo invece informerà Salvador che riceverà una sorta di “punizione” tornando a essere un semplice valletto dal momento che il maggiordomo ha compreso che il giovane non è pronto per fare questo passo, soprattutto in seguito alla scomparsa di Maria.

Valentin intanto, come gli altri, fingerà di essere pronto a fare di tutto per trovare la donna – così da celare molto bene il suo diretto coinvolgimento – tuttavia grazie ai sospetti di Simona si aprirà una speranza di poterla trovare viva. Lei infatti ha compreso che potrebbe esserci proprio Valentin dietro la scomparsa della protagonista e questo non farà altro che farlo innervosire e quindi rendere il suo piano vacillante.

Nelle puntate del tre settembre ci sarà finalmente il risvolto, infatti la guardia di Funes riuscirà a trovare il nascondiglio dove è stata imprigionata Maria e alla fine individuerà proprio Valentin, sparandogli e uccidendolo. Proprio in punto di morte però Valentin pronuncerà una frase meschina, per far capire a coloro che la stanno cercando che non riusciranno mai a trovarla viva e che, uccidendo lui, hanno condannato Maria a morire da sola. La donna infatti non è lì, come crederanno tutti, ma in un secondario luogo. Valentin ha pensato bene a tutto quindi anche quello che sarebbe accaduto una volta che il suo misfatto fosse stato individuato.

Continuano dunque le ricerche per la donna, Simona si sente in colpa perché è stata lei ad accogliere l’uomo e si è fatta abbindolare dai suoi racconti. Cruz intanto è sotto shock per quello che accade, intanto gli altri protagonisti non si arrendono e fanno di tutto per arrivare alla verità e scoprire, attraverso delle tracce, dove si trova realmente Maria.