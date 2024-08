La piantina bella e colorata che darà un tocco di vivacità al tuo balcone: c’è di più, puoi usarla anche in cucina

Questa piantina non solo è perfetta per il tuo balcone, ma gli darà un tocco di eleganza in più che sarà invidiato da tutti i vicini: guarda qui come si coltiva!

Il mondo delle piante da sempre affascina e conquista: un terrazzo, un balcone o un giardino ricco di fiori colorati, piante aromatiche che rilasciano il loro profumo nelle ore più fresche della giornata, riesce nell’immediato a garantire benessere, specialmente se viviamo in zone più a Sud in cui l’estate è vissuta con maggiore frequenza. Basta pensare alla Sicilia, alla Sardegna e alla Calabria, che possono godere di alte temperature sino ad ottobre inoltrato.

Le piante aiutano a respirare meglio, in alcuni casi a dormire più sereni e a prevenire alcuni malanni di stagione, ma più di ogni altra cosa riescono a rendere elegante e chic una casa in campagna, al mare o semplicemente un appartamento di città. Quella parete bianca del salotto assumerà nell’immediato una nuance più calda se le abbiniamo una sanseveria o un ficus bello alto, così come un bel balcone ricco di basilico, rosmarino, salvia e poi gerani, primule, in alcuni casi bouganville regala sensazioni di benessere incredibili.

Nello specifico, oggi vogliamo parlarvi di una piantina forse meno conosciuta rispetto alle sue sorelle, eppure tornerà utile sia in cucina, sia in termini di decoro. Ha frutti carnosi, dall’effetto hot sorprendente. Avete già capito di cosa stiamo parlando?

La piantina da piazzare subito in balcone per un vero tocco di classe: vedrai, cambierà tutto

La piantina di cui vi parliamo oggi ha come sorella un’altra molto famosa, solitamente viene piazzata sui davanzali delle finestre in cucina insieme a basilico, menta, origano e rosmarino. No, non stiamo parlando di peperoncino rosso, bensì di un altro meno conosciuto, ma comunque gustoso. La piantina di peperoncino viola è delicata, molto bella da guardare e offre frutti che variano da un viola scuro simil melanzana a uno intenso e brillante, in base ovviamente al grado di maturazione di ogni peperoncino.

Risulta meno conosciuta perché anche in cucina non è usato molto spesso. Il frutto ha un sapore mediamente vivace, pertanto è consigliato per chi adora i gusti un po’ forti, ma non vuole far primeggiare il piccante. La piantina è abbastanza resistente di suo, tuttavia vuole almeno 6 ore di sole diretto al giorno per diventare forte, resistente e produrre peperoncini carnosi. Al contempo non ama i climi troppo secchi e ventosi, pertanto se il nostro balcone è direzionato a favore dei venti, consigliamo di lasciarla all’interno dell’appartamento, magari sul davanzale di una finestra con sole diretto.

Necessita di un terriccio carico di nutrienti, pertanto oltre ad uno universale potremmo prenderne uno adibito alle piante da frutto. Va fertilizzata con una certa frequenza, senza esagerare. Bisogna regalarle un vaso ampio e che sappia drenare bene l’acqua poiché gli accumuli sono nemici del peperoncino viola. Inoltre non dovrà essere spostata, una volta trovata la posizione ideale andrà lasciata lì poiché soffre sbalzi di temperatura e luce.

Mai sovrabbondare con l’acqua, il terreno dovrà risultare sempre ben umido, ma mai zuppo. Pulite spesso le foglie esterne, eliminate quelle secche e vedrete come il peperoncino viola vi concederà tante soddisfazioni!