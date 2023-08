La perfetta Hair Care anche post mare: 4 prodotti perfetti

Il sole e il mare inevitabilmente rovinano la nostra chioma, rendendola secca, spenta e talvolta intrattabile: i prodotti salvacapelli.

Chi ha i capelli lunghi saprà bene quanto l’estate sia un periodo deleterio per la salute dei capelli; molte persone infatti, rimandano il taglio al fatidico settembre, mese in cui la chioma finisce il suo ciclo di “sfruttamento”. Anche chi vuole tenere i capelli lunghi, a suo malgrado si trova costretto a dare quantomeno una spuntata a quella chioma che non risulta più sana e splendente come in inverno. In tanti ricorrono a diverse precauzioni per evitare l’indebolimento e la secchezza post spiaggia, ma neanche in questo modo risulta sufficiente.

A venire in soccorso sono i prodotti specifici, tra cui shampoo, balsamo e diverse lozioni per andare a nutrire il nostro capello post mare. In questo articolo abbiamo raccolto i quattro prodotti che si sono rivelati davvero efficaci per moltissime persone, tanto da diventare indispensabili per la perfetta Hair Care, che non ci permette solo di prevenire eventuali danni, ma anche di andarli a contrastare, nutrendo il capello prima della rottura.

I 4 prodotti che non possono mancare nella Hair Care post mare

I capelli fanno parte di noi, e come nutriamo il nostro corpo e la nostra pelle, un capello sano è sentore di salute, nonché di benessere e autostima personale; gli esperti del capello questo lo sanno, ecco perché hanno messo a disposizione alcune chicche per la nostra chioma, indispensabili per nutrire in profondità il capello stressato.

Balsamo Nutriplenish Deep Moisture Conditioner, Aveda: questo speciale conditioner è un vero e proprio trattamento nutriente per donare un’idratazione profonda, necessaria nel periodo estivo. Grazie alla sua formula di oli e burri vegetali come l’olio di melograno che contiene l’omega 5, sarà possibile notare sin da subito un aspetto più sano, morbido, nonché visibilmente lucente. La peculiarità di Avena inoltre, è quella di avere prodotti con il 96% di ingredienti naturali.

Shampoo rigenerante Sublime Gold Luminous Shampoo, Miriamquevedo: il balsamo è davvero importante per la nostra hair care, ma non dimentichiamoci dello shampoo, che dopo il mare dev’essere poco aggressivo, ma piuttosto riparatore. Questo prodotto di Miriamquevedo infatti, è in grado di donare vitalità grazie al suo potere ultra nutriente e riparatore. Il suo segreto? La formula che è composta da un mix di ingredienti pregiati come l’Oro Bioattivo 24k, le Cellule Staminali di Olio Selvatico e la Vitamina D. La peculiarità di questo shampoo è la capacità di nutrire, senza appesantire in alcun modo il capello; motivo per cui è adatto a tutti.

La maschera Therapiste Masque, Kérastase: questo marchio è da anni sinonimo di qualità, grazie al suo potere, in questo caso nutriente. Adatta per capelli spessi, estremamente danneggiati e trattati, è in grado di penetrare in profondità nel capello, donando un aspetto forte, lucente e rigenerato. La peculiarità è la capacità di donare l’elasticità naturale del capello, necessaria per evitare la rottura. La sua formula FIBRA-Kap è arricchita con sei aminoacidi per restituire le proteine al capello.

Trattamento rigenerante Milk shake in spray e senza risciacquo: l’aggettivo che lo descrive al meglio? Irresistibile. Non parliamo solamente della sua estrema profumazione e dal nome alquanto allettante, ma anche dell’incredibile potere che questo prodotto ha sui capelli. Non a caso è stato premiato in numerose riviste di bellezza come miglior balsamo senza risciacquo, nonché trattamento rigenerativo. Contiene tra i tanti ingredienti il filtro UV che protegge i capelli dal sole; inoltre è caratterizzato dagli estratti di frutta di lampone, mango, mirtilli e papaia, le proteine del latte, la vitamina E il burro organico di murumuru. Da applicare dopo lo shampoo e senza risciacquo, agisce sia da balsamo che da trattamento rigenerante.