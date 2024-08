La nuova vita di Kate Middleton dopo la malattia: ha stravolto tutto e non torna indietro

Chiunque abbia avuto la sventura di ricevere una diagnosi di cancro, per sé o per uno dei suoi familiari, potrà confermarlo: la malattia rimette in discussione tutte le priorità di una vita, costringendo una persona a ripensare profondamente la propria vita e a rivedere i propri valori in vista di un futuro improvvisamente diventato incerto.

Se questo è vero per le persone comuni, la malattia ha un impatto ancora maggiore sulla vita di personaggi pubblici, soprattutto quando ricoprono un ruolo importante sulla scena internazionale e devono necessariamente dar conto della propria vita agli organi di stampa. La vicenda della malattia di Kate ha dimostrato come possa essere tutto estremamente difficile, anche quando si dispone dei mezzi e delle tutele della Famiglia Reale inglese. Kate ha, infatti, chiesto da subito la massima privacy allo scopo di vivere un momento così difficile concentrandosi esclusivamente sul proprio benessere e sulla salute dei propri figli.

Da quel momento la Principessa si è completamente ritirata dalla vita pubblica per molte settimane, apparendo unicamente alla fine di marzo in un video in cui rivelava di avere un tumore. Da allora, sostengono molti, Kate ha profondamente rivisto le sue priorità e il suo ruolo.

La vita di Kate dopo il cancro è del tutto diversa

Secondo la corrispondente royal della BBC, Jennie Bond, nonostante le piccole apparizioni pubbliche delle ultime settimane, Kate è ancora completamente concentrata sulla sua vita familiare. Secondo la giornalista, infatti, la Principessa rivolgerà ancora tutte le sue energie alla cura dei figli e al rapporto con il marito.

Esattamente come aveva fatto la Regina Elisabetta, parlando dell’amatissimo Principe Filippo, nel video in cui raccontava per la prima volta della sua malattia, Kate ha sentitamente ringraziato il marito per il suo sostegno e per la sua continua vicinanza. I due si stanno quindi dedicando l’uno all’altra nel periodo delle ferie estive, che la coppia trascorrerà come sempre prima nel Norfolk e poi a Balmoral insieme al Re e al resto della famiglia.

William e Kate sono apparsi nella loro versione più rilassata e meno ufficiale: Kate per una volta senza l’ormai iconica piega a morbide onde, William con un accenno di barba incolta che ha fatto furore sui social. Segno che il tempo di ritornare agli impegni ufficiali è ancora ben lontano e, per ora, i Principi sono soltanto una coppia giovane, estremamente unita e con un futuro difficile davanti.