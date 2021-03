Quando si prende coscienza che è il momento di dimagrire, la voglia di ottenere risultati nell’immediato spinge a fare scelte azzardate: diete lampo, eccesso di attività fisica e altre soluzioni che promettono risultati in breve tempo, possono essere un bluff. C’è un modo per dimagrire velocemente senza pericoli per la salute e perdite di tempo inutili?

Scopriamo qual è la migliore strategia per dimagrire velocemente, associando una dieta dimagrante bilanciata ad un’attività fisica commisurata allo stile di vita e infine a delle abitudini di vita che, con qualche piccola modifica, possono aiutare molto per raggiungere l’obiettivo di un dimagrimento rapido.

La dieta per dimagrire velocemente

Foto i yunmai | Unsplash

Dimagrire in modo rapido è possibile, ma bisogna sempre a fare attenzione a come si ottiene il risultato sperato, perché a seconda del metodo utilizzato si può rischiare di perdere peso per poi riprenderlo nel giro di qualche settimana. Sono tantissime le diete per dimagrire velocemente che promettono risultati nel giro di poche settimane: dalla dieta dei 21 giorni alla dieta Lemme, sono numerose le proposte di menù che promettono di far dimagrire in poco tempo. Il consiglio più utile da seguire è fare un attento studio prima di iniziare una dieta, perché ogni regime alimentare proposto da una dieta è adatto a un tipo di metabolismo, in particolare, quando si tratta di diete proteiche a scarso contenuto di carboidrati e zucchero. Quindi, prima cosa da fare quando si vogliono ottenere risultati nell’immediato è rivolgersi a un medico nutrizionista per valutare le condizioni fisiche e iniziare un regime alimentare coerente con gli obiettivi prefissati ma anche con lo stile di vita e le esigenze di salute.

Oltre la dieta: come dimagrire velocemente

Foto Huha Inc. | Unsplash

Per dimagrire velocemente non è sufficiente una dieta, tutto lo stile di vita deve cambiare per assecondare un nuovo obiettivo: tornare in forma, dimagrendo in modo sano e duraturo.

Associare alla dieta anche dell’attività fisica è la prima mossa per velocizzare il processo di dimagrimento, ci sono molti esercizi per dimagrire velocemente. Partendo da esercizi mirati per dimagrire gambe e i glutei si può strutturare un allenamento completo da fare in casa per ottimizzare al massimo i tempi e raggiungere l’obiettivo in tempi brevi.

Insieme alla dieta e ad una corretta attività fisica però, vanno associate anche delle buone abitudini di vita, come smettere di fumare, bere più di un litro e mezzo di acqua al giorno, cercare di limitare l’uso della macchina in favore di lunghe passeggiate o dell’uso della bicicletta, evitare di mangiare fuori pasto e limitare alcolici e superalcolici.

Insomma, per dimagrire velocemente non basta togliere dalla dieta i dolci! Per ottenere un risultato duraturo bisogna cambiare stile di vita, migliorando le abitudini nella quotidianità e garantendo oltre alla forma fisica desiderata anche la salute del nostro corpo.