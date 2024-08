La mia crostata al limone incanta tutti: non faccio neanche in tempo a farla che già sparisce, la crema é paradisiaca

Fresca e deliziosa, la crostata al limone è perfetta in tutte le stagioni e meravigliosa in particolare in estate. Come deliziare tutti in modo facile e con un dolce semplice e al tempo stesso buonissimo? C’è una ricetta golosissima per questo, ed è la crostata al limone. Tutta la fresca aromaticità di questo agrume in … Leggi tutto

Fresca e deliziosa, la crostata al limone è perfetta in tutte le stagioni e meravigliosa in particolare in estate.

Come deliziare tutti in modo facile e con un dolce semplice e al tempo stesso buonissimo? C’è una ricetta golosissima per questo, ed è la crostata al limone. Tutta la fresca aromaticità di questo agrume in una crema leggera e delicata che sormonta una base di pasta frolla. Si tratta di un dolce invitante fin dalla colazione, perfetto per la merenda e che può essere un raffinato ed elegante dessert.

Adatta quindi a tutte le occasioni, la crostata al limone si presenta semplice e fresca e, sebbene sia super golosa in ogni periodo dell’anno, in estate trova la sua massima espressione e compete benissimo con i dolci più tipici come il gelato o le cheesecake. Realizzarla è un gioco da ragazzi: ecco i passaggi da seguire.

Crostata al limone: cremosità e freschezza in un dolce agrumato che conquista

La base della crostata è una semplicissima frolla al burro, che può anche esser sostituita, volendo, con una all’olio. La crema è una pasticcera con un netto profumo di limone. Il consiglio è di usare uno stampo per crostate removibile in modo che sia più facile l’estrazione del dolce quando è pronto. Le dosi di questa ricetta sono per uno stampo delle dimensioni di 24 cm di diametro (se rettangolare di 20 x 28 cm).

Ingredienti

Per la pasta frolla

220 g di farina 00

150 g di burro

1 albume

75 g di zucchero a velo

1 pizzico di sale

Per la crema al limone

2 uova

130 g di zucchero

80 ml di succo di limone

Scorza grattugiata di 2 limoni

25 g di amido di mais

Preparazione