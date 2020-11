La linea di mobili bagno ImportForMe per gli spazi più ristretti

Devi arredare un bagno molto piccolo e sei in difficoltà perché non trovi dei mobili che si riescano ad inserire nel poco spazio che hai a disposizione? In realtà questo non è un problema esclusivamente tuo: sono diverse le persone che devono fare i conti con un bagno molto piccolo perché oggigiorno le metrature degli appartamenti sono sempre più ridotte.

Trovare in negozio delle soluzioni che siano perfette non è mai facile, ma fortunatamente oggi puoi acquistare dei mobili per il tuo bagno anche online, risparmiando in modo notevole! Su ImportForMe trovi infatti una linea dedicata agli spazi più ristretti, con arredi dalle dimensioni più contenute rispetto allo standard. Inoltre questo portale si occupa di vendita diretta dal produttore ed ogni arredo viene dunque proposto a prezzo di fabbrica, il che è un bel vantaggio.

Vediamo però quali sono le soluzioni ideali per chi ha un bagno piccolo da arredare e non vuole rinunciare a qualità e design.

Mobili bagno sospesi: perfetti per gli spazi piccoli

Se sei indeciso e non sai se scegliere un mobile bagno sospeso o a terra devi sapere che le soluzioni più moderne sono anche quelle maggiormente adatte ad uno spazio ristretto. Non a caso sempre più persone scelgono i mobili sospesi, non solo perché hanno un design contemporaneo e meno “classico” ma anche perché consentono di far apparire il bagno più ampio di quello che è nella realtà. Questi arredi infatti sono ancorati alla parete e lasciano il pavimento completamente libero. Il gioco che pieni e di vuoti che si viene a creare dà l’impressione che la stanza sia più grande.

Per questo motivo, conviene senza dubbio optare per i mobili sospesi: sono più belli da vedere ma anche perfetti per i bagni piccoli.

Oltre ai mobili, oggigiorno si trovano anche i sanitari sospesi che ormai si stanno a poco a poco sostituendo a quelli tradizionali ed offrono moltissimi vantaggi, da non sottovalutare.

Attenzione alle pareti: il colore fa la differenza

Scegliere dei mobili per il bagno sospesi consente di allargare otticamente il bagno, ma esistono anche altri trucchi per farlo apparire più ampio ed arioso. Grande importanza ha per esempio il rivestimento che si sceglie per le pareti e soprattutto il suo colore.

Al giorno d’oggi vanno molto di moda le tinte piuttosto scure come il tortora, il grigio, il viola e via dicendo. Per il bagno però non si rivelano mai la soluzione ideale, per due motivi ben precisi. Innanzitutto, questa è una stanza della casa che deve trasmettere sempre un senso di igiene e di pulizia ed un colore troppo cupo o scuro non aiuta affatto. Il bianco al contrario, oppure un azzurro chiaro, sono molto più indicati.

Oltre a questo, bisogna sempre ricordare che se la stanza è piccola, rivestendo le pareti con piastrelle o pittura di un colore scuro si rischia di farla apparire ancora più ristretta. I colori chiari permettono di ottenere un effetto completamente diverso e sono decisamente da preferire, soprattutto se il bagno non è molto grande.