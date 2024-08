La leggenda del filo rosso del destino, la credenza popolare che unisce il cammino di due anime

E se due anime fossero destinate ad incontrarsi ancora prima di nascere? È il fulcro e il fascino della leggenda del filo rosso del destino, un racconto popolare nato in Cina ma diffusosi in tutto l’Oriente e che mette in relazione la vita delle persone alle scelte che il destino compie per loro.

Unmei no aki ito, questa l’espressione originale che identifica la leggenda secondo cui ogni persona, fin dalla nascita, porta a sé un filo rosso invisibile legato al mignolo sinistro e che lo ricollega alla sua anima gemella. La caratteristica principale di questo filo è quella di essere indistruttibile, il che vuol dire che non importa cosa facciano, in quale parte del mondo si trovino, se due anime sono destinate insieme troveranno il modo di incontrarsi.

Come nasce la leggenda del filo rosso del destino

Tutto ha origine da Wei, uomo che sin dalla tenera età rimane orfano di entrambi i genitori. Proprio perché ha passato gran parte della vita da solo, il grande desiderio di Wei da adulto era quello di sposarsi e crearsi una famiglia. Nonostante la buona volontà però, Wei non riesce a trovare una donna che volesse diventare sua moglie e, peggio ancora, una donna di cui fosse innamorato.

Un giorno, durante uno dei suoi viaggi Wei incontra nei pressi di un tempio un uomo intento beatamente a consultare un libro. Si trattava del Dio dei matrimonio e quello era il libro in cui leggeva delle unioni volute dal destino. Dopo essersi presentato, il Dio dei matrimoni rivelò a Wei che il motivo per cui non aveva ancora trovato un amore da sposare era che la donna a lui destinata era ancora una bambina di 3 anni e che ne sarebbero passati altri 14 anni prima di incontrarla e quindi prima di poterla sposare.

Wei rimase perplesso e deluso da quella risposa, ma decise comunque di chiedere al Dio cosa ci fosse in quel sacco a cui era appoggiato. L’uomo gli disse che lì erano conservati i fili rossi che univano i destini di uomini e donne. Wei decise di non credere alla parole del Dio e ordinò ad un servo di uccidere la bambina che secondo la previsione doveva diventare sua moglie; il servo però riuscì solo a colpire la piccola alla testa, ma mosso a pietà decise di risparmiarla.

Gli anni passano, Wei continua la sua ricerca dell’amore e della donna da sposare ma non riesce a realizzare questo sogno. Quattordici anni dopo incontra una giovane di 17 anni proveniente da una famiglia benestante, si innamora e decide di sposarla; durante la prima notte di nozze, la giovane rivela al marito una cicatrice sulla testa che gli fu provocata all’età di 3 anni.

A quel punto Wei ricorda l’incontro al Tempio con il Dio e, scoppiato in lacrime, spiega alla moglie di essere lui l’artefice di quella cicatrice. In seguito i due chiarirono la loro storia e vissero un amore lungo e duraturo.

La diffusione nel mondo popolare

La leggenda del filo rosso è così popolare in Cina ma ancor più in Giappone da essere stata oggetto di racconti in moltissimi film, ma anche serie manga e anime. Ma è qualcosa che è arrivato anche in Paesi più vicina noi: in Turchia, per esempio, la tradizione vuole che i promessi sposi si giurino amore al momento del fidanzamento legati da un nastro rosso che unisce i due anelli messi all’anulare destro e che solo l’anziano/a della famiglia può tagliare.