Che Gwyneth Paltrow abbia un debole per lussuosi e costosissimi prodotti di bellezza, non è un mistero. Eppure, tra sieri e crema extra lusso, nella trousse super fornita dell’attrice britannica, trova spazio anche una crema idratante, accessibile a tutte le tasche, nonché portentosa, a detta non solo di Gwyneth Paltrow, bensì di moltissime star e make up artist.

Crema idratante Embryolisse: quanto costa in Italia

Costa meno di 28 euro, vanta immediati benefici per la pelle ed è amata da migliaia di donne in tutto il mondo, tanto che, secondo il Daily Mail, se ne vende un flacone ogni 60 secondi. Stiamo parlando della Lait-Crème Concentré del marchio francese Embryolisse, uno dei migliori prodotti di bellezza per la cura delle pelle, immancabilmente presente nell’arsenale di prodotti dell’attrice.

Foto Amazon

Il prodotto di bellezza amato dalle star di Hollywood

La fama di questa crema ha raggiunto persino le esclusive stanze di Hollywood, dove moltissimi make up artist la scelgono come base idratante prima di procedere con il make up vero e proprio. Tra le sue fan più celebri, ci sono Scarlett Johansson e Ariana Grande, innamorate della consistenza leggera e lattiginosa di questa crema dalla nomea portentosa.

Tutti i benefici per la cura della pelle

Ma perché è così amata? La texture leggera e avvolgente come il latte la rendono facilmente assorbibile, ripristinando i livelli di idratazione e rivitalizzando la carnagione, senza rischiare di incorrere nell’odioso effetto-unto. Inoltre, la presenza di burro di karité e proteine di soia contribuisce a riparare la barriera lipidica, aumentando l’elasticità e tonificando la pelle, con una importante azione anti-age, mirata su rughe e imperfezioni.

Crema Embryolisse: gli utilizzi

Ma a renderla così popolare tra le star di Hollywood sono anche i suoi molteplici utilizzi. Infatti, la crema Embryolisse può essere usata come base per il trucco per idratare e proteggere, ma anche come maschera di bellezza, detergente e persino struccante. E c’è anche chi la usa come prodotto dopo sole e post-epilatorio, rendendo la pelle più elastica, levigata e vellutata.

Foto Instagram | @gwynethpaltrow

La truccatrice Julia Carta, che ha lavorato anche con Keira Knightley, lo ha descritto come il “segreto meglio custodito tra modelle e truccatori“. E, a ben vedere la pelle luminosa di Gwyneth Paltrow, forse vale davvero la pena provarla!