Auto preferite dalle donne: la classifica delle 10 più amate

Quali sono le auto preferite dalle donne? Ecco una classifica delle macchine più apprezzate dal gentil sesso, ma non aspettatevi solo auto piccole in dimensioni e cilindrata. Se un tempo erano gli uomini a dettare legge sull’acquisto dell’automobile, oggigiorno le donne si sono prese una meritata rivincita, sfatando i tanti luoghi comuni in materia di “donne e volante”. Non solo le automobiliste del 21esimo secolo se la cavano egregiamente alla guida, ma hanno le idee ben chiare in fatto di gusti a quattro ruote.



La classifica delle auto preferite dalle donne

Praticità e funzionalità sono le variabili che le donne tengono in particolare considerazione al momento della scelta, in barba a coloro che pensano che, in fase di acquisto, sia soltanto l’estetica a contare per le donne. Confortevoli, personalizzabili e fashion: ecco spiegato perché i modelli della nostra classifica sono le quattro ruote più apprezzate dal pubblico femminile. Scopriamole insieme!

Fiat 500

La prima delle auto preferite dalle donne è una delle più glamour in circolazione. La Fiat 500 cela un animo glam ed è perfetta per coloro che hanno una passione per lo shopping sfrenato. Due i modelli disponibili, berlina e cabrio, a seconda dei gusti e delle esigenze.

Lancia Ypsilon

Comfort, lusso, potenza ed eleganza sono le parole chiave della Lancia Ypsilon, che coniuga sapientemente funzionalità, versatilità ed estetica. Tante combinazioni di colori per un effetto originale di tendenza, interni preziosi rifiniti nei dettagli, optional particolarmente utili come il “Magic Parking”, dispositivo semi-automatico per parcheggiare agevolmente. E per le fashion addicted imperdibile il modello Lancia Ypsilon Versus (Versace).

Jeep Renagade

Chi l’ha detto che le vetture a ruote alte sono apprezzate solo dagli uomini? Tra le auto preferite dalle donne c’è anche la Jeep Renegade, SUV capace di mettere d’accordo tutti. Avventurosa e originale, si contraddistingue per le sue forme alla moda garantendo tutto lo spazio necessario sia negli interni sia nel baule, fondamentale per caricare tutto il necessario ed avere sempre a portata di mano ciò che serve. Tantissime, inoltre, le possibilità di personalizzazione per creare il modello più adatto alla propria personalità.

Citroen C3

Aspetto giovane e glamour, interni versatili e confortevoli, consumi ridotti e minime emissioni di CO2, cosa chiedere di più da un’auto? Non a caso la Citroen C3 è una delle quattro ruote preferite dal gentil sesso.

Toyota Yaris

Graziosa, silenziosa, confortevole, la Toyota Yaris di ultima generazione è un’auto a misura di donna. I consumi sono irrisori, gli interni spaziosi, gli ingombri esterni ridotti al minimo. Una vettura intelligente che dopo gli ultimi restyling risulta ricercata anche sotto il profilo estetico.

Hyundai i10

Hyundai i10: una compagna di viaggio comoda e silenziosa dal prezzo imbattibile, compatta e decisamente spartana. Lo sterzo è leggero, le linee esterne grintose, le dimensioni ridotte, il bagagliaio spazioso, tutte ottime motivazioni che l’hanno resa una delle auto preferite dalle donne.

Nissan Juke

Look sportivo all’avanguardia, sembianze da SUV ma dimensioni ridotte, per una perfetta adattabilità alla giungla urbana. La Nissan Juke è un crossover compatto che coniuga funzionalità, comodità ed estetica, con posizione di guida rialzata, sedili posteriori reclinabili, 5 porte e ben 3 diverse modalità di guida, eco, normal e sport. Un’auto eclettica per donne dall’animo sporty-chic!

Volkswagen up!

La Volkswagen up! sembra essere nata appositamente per soddisfare i gusti di ogni donna: agile, dinamica e briosa, la citycar tedesca strizza l’occhio al pubblico femminile con linee morbide e misure contenute, perfette per chi deve muoversi nel traffico cittadino cercando di portare a termine i mille impegni giornalieri, senza per questo sacrificare la sicurezza al volante garantita da sistemi come la frenata di emergenza automatica o il sistema di assistenza al parcheggio. Con 13 diversi colori di carrozzeria e ben 7 tessuti tra i quali scegliere per gli interni offre inoltre una possibilità quasi infinita di personalizzazione rendendo praticamente unico ogni modello.

Smart Fortwo

Piccola, dinamica, un’autentica quattro ruote da giungla urbana, è la Smart Fortwo ed è fra le auto preferite dalle donne perché è una superutilitaria che si parcheggia facilmente anche negli spazi più angusti. È dotata di microinterni confortevoli e di bagagliaio inaspettatamente spazioso, per quel che ci si può attendere da un’auto di dimensioni così ridotte.

Mini

Agile, glamour, personalizzabile, la Mini è un’auto particolarmente apprezzata dal pubblico femminile. Capisaldi di questo modello certamente i colori e i tessuti, studiati nei minimi dettagli e che si prestano a tantissime combinazioni diverse.