La chiave di volta per perdere peso risiede nella cena: questi 4 alimenti aiutano a ritrovare la forma perduta

Scegliere questi 4 alimenti a cena aiuterà a perdere peso. Nonostante sia il pasto a cui si presta meno attenzione, in realtà è la chiave per una dieta corretta ed equilibrata.

Mangiare in modo corretto non solo aiuta a restare in forma, ma fa bene alla salute. Il benessere alimentare è alla base di quello psicofisico e, per questo, è importante saper scegliere una dieta corretta da seguire. Per la cena, in particolare, ci sono 4 alimenti in grado di aiutare a ritrovare la forma perduta, in quanto molto salutari per il nostro corpo.

Sono diversi gli accorgimenti che, se seguiti, possono migliorare di gran lunga la nostra alimentazione permettendoci di depurare l’organismo e perdere un po’ di peso. Secondo la nutrizionista Elisa Blàzquez, per farlo è fondamentale consumare verdura e frutta, mangiare proteine, idratarsi in modo adeguato, evitare gli zuccheri, non cenare troppo presto e preparare piatti leggeri.

Non solo, l’esperta ha spiegato che il cibo che mangiamo a cena dovrebbe essere preparato in un certo modo: al forno, al vapore o alla piastra. Bisogna lasciar perdere dolci e alimenti piccanti e cercare di far trascorrere almeno 12 ore da tale pasto alla colazione. Ma la cosa più importante è sicuramente prediligere 4 cibi in particolare.

Per perdere peso si comincia dalla cena: i 4 alimenti da consumare per riuscirci

Il primo tra gli alimenti indicati è il pesce, una proteina leggera da assimilare per il nostro apparato digerente. Se scelto bene, si riuscirà a essere sazi con una bassa quantità di calorie. Merluzzo e salmone sono due ottime opzioni da gustare in una dieta. Chiaramente devono essere cucinati senza condimenti grassi.

Anche le uova sono molto importanti e, secondo la nutrizionista, si tratta delle proteine animali più salutari da mangiare. Generalmente sono suggerite a colazione, perché forniscono le energie necessarie ad affrontare un’intera giornata. Anche in questo caso, è necessario che non siano fritte, altrimenti sarà impossibile perdere peso.

Le verdure sono fondamentali, praticamente come l’ossigeno. L’OMS suggerisce di mangiarle due volte al giorno, così che possano far parte di ogni nostro pasto. Per cena, quelle più facili da assimilare per il nostro organismo sono spinaci, lattuga, indivia, rucola, bietola e crescione. L’apporto calorico è bassissimo mentre la quantità di vitamine è molto alta.

I crostacei, infine, sono ricchi di proteine e molto salutari. Hanno una quantità enorme di micronutrienti e questo li rende perfetti per una dieta sana ed equilibrata. A ciò si aggiunge il fatto che l’apporto calorico è davvero limitato. Basti pensare che per 85 grammi di crostacei le calorie sono all’incirca 70. Tra questi sono suggeriti granchi, gamberi, ostriche, vongole e cozze. Tutte pietanze che sono anche ricche di acidi grassi come l’omega 3.