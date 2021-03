6.718.108 visualizzazioni in 48 ore: è il risultato che ha ottenuto (per ora) il video caricato su youtube da Kylie Jenner dal titolo DRUNK GET READY WITH ME: KYLIE AND KENDALL.

Le due modelle, sorelline di Kim Kardashian, si sono filmate mentre si truccavano e soprattutto bevevano tequila. Il risultato incredibile di questa sessione makeup particolare è stato postato su Instagram.

Un risultato estremamente “artistico”, realizzato in maniera spontanea e divertente. Il video, infatti, è stato molto apprezzato perché le due ragazze si sono mostrare in una veste inedita.

Che abbiamo lanciato un trend o, meglio ancora, una challenge?

Merito della tequila che le ha sciolte, le due si sono preparate tra risate, scherzi e abbracci, che hanno fatto sentire una grande nostalgia delle serate fuori con le amiche e gli amici.

Kylie e Kendall: un video divertente ma anche promozionale

Come sempre, tutto quello che fa la famiglia Kardashian-Jenner non è certamente casuale, compreso questo video.

Infatti, i prodotti makeup utilizzati sono firmati Kylie Cosmetics, brand della minore delle sorelle, mentre 818 è la tequila appena lanciata sul mercato da Kendall.

Insomma, una promozione dei marchi di Kylie e Kendall assolutamente ben riuscita e molto apprezzata, visto l’amore che dimostra loro sempre il pubblico: ancora una volta hanno centrato nel segno.