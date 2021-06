Kim Kardashian è a Roma: lavoro o vacanza post-divorzio?

Kim Kardashian è approdata a Roma: lo testimonia la foto condivisa su Instagram da entrambi i suoi compagni di viaggio, Mario Dedivanovic e Chris Appleton, rispettivamente il makeup artist e il parrucchiere della star dei social.

La star, diventata famosa grazie al reality sulla sua famiglia Al passo con i Kardashian e diventata persino miliardaria, ha recentemente divorziato dal rapper Kanye West, padre dei suoi 4 figli, beccato in atteggiamenti intimi con la super top model russa Irina Shayk. Che si trovi nella Capitale per un viaggio post-rottura per rilassarsi?

L’ipotesi più accreditata è che Kim Kardashian si trovi a Roma per lavoro, non a caso è in compagnia dei suoi fedelissimi collaboratori, autori del suo iconico look. Potrebbe essere che sia in Italia per girare quale episodio extra del suo reality (il 20 giugno è andata in onda la puntata conclusiva) oppure per portare avanti qualche progetto lavorativo, che potrebbe essere la campagna pubblicitaria di uno dei suoi brand oppure la cover di qualche magazine.

Ancora, insomma, c’è grande mistero sul motivo del viaggio, che potrebbe essere stata una semplice toccata e fuga, anche perché di Kim non è più stata vista in città: Chris Appleton ha condiviso diverse story e foto elogiando la bellezza di Roma, ma oltre alla foto al Colosseo, di lei nessuna traccia.