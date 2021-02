Kim Kardashian e Kanye West si starebbero separando: con questa notizia shock si è aperto il 2021 del gossip.

Non più tardi di un mese fa si rincorrevano le voci su una Kim stufa e stanca di un marito problematico come il rapper e di aver già assoldato la miglior avvocata divorzista di Hollywood, Laura Wasser. Come se non bastasse, si erano susseguite le ipotesi di un tradimento da parte di Kanye con una delle personalità controverse di YouTube, Jeffree Star, che però ha smentito.

In questo mese, però, non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte dei due in merito alla fine del loro matrimonio. Questo ha alimentato la speranza che non tutto fosse perduto e ora, ad alimentare le teorie che il divorzio fosse solo una congettura, ci pensa la stessa Kim con un post sui social.

Leggi anche Chi è Nikolai di Danimarca: il principe che ha rubato il ruolo a Harry

Kim Kardashian immortala con indosso un paio di Yeezys

Kim ha condiviso con i suoi 200 milioni di follower un paio di foto che la ritraggono come sempre molto sexy. Indossa una bandana, un semplice bikini marrone e un paio di sneakers particolari. Non certo scarpe qualunque: si tratta delle Yeezys, disegnate proprio da Kanye West.

Una scelta per nulla casuale: il lavoro della più celebre delle Kardashian consiste proprio nel creare contenuti Instagram incentrati su di lei. Visto il gigantesco seguito che ha, ogni dettaglio è studiato nei minimi particolari. Ecco perché subito nei commenti gli utenti si sono scatenati con domande e interrogativi: quindi Kim e Kanye non si sarebbero lasciati? O forse hanno ricucito?

Seppur abbia basato la sua celebrità sulla sua vita privata e famigliare con tanto di reality show, il clan Kardashian non commenta né racconta effettivamente nei dettagli la propria vita. Quello che sappiamo è molto parziale, così la verità sulla separazione.

Di certo c’è che Kim Kardashian sa decisamente padroneggiare il mezzo social: qualsiasi sia la verità, l’importante è scatenare commenti e tenere alta l’attenzione.