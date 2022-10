Kim Kardashian ha commesso un errore e le costerà caro, più di un milione di dollari

Kim Kardashian ha commesso un errore e le costerà davvero caro: la star americana, secondo quanto emerso nelle ultime ore, dovrà pagare più di un milione di dollari per saldare un conto con il governo federale. Il motivo? Qualcosa di grosso combinato via social…

Multata Kim Kardashian: oltre un milione di dollari da pagare per…

Tutti la amano e tutti la seguono, a quanto pare anche il fisco. Kim Kardashian avrebbe accettato di pagare oltre un milione di dollari alla Sec, la Securities and Exchange Commission, per chiudere una controversia con la Consob Usa a seguito di un “errore” da capogiro: non aver dichiarato i compensi per un post Instagram in cui pubblicizzava una società di criptovalute.

La star dei reality made in Usa sarebbe accusata di aver violato le leggi federali per non aver denunciato 250mila dollari di compensi percepiti per pubblicare un post sui token EMAX, asset di criptovaluta di EthereumMax.

Il patrimonio di Kim Kardashian, stimato in circa 2,8 miliardi di dollari, verrebbe quindi appena sfiorato dalla multa e pare che abbia anche accettato di non promuovere il settore crypto currency per 3 anni…

L’esatta entità della cifra che sarà costretta a sborsare, secondo i canali informativi oltreoceano, sarebbe di 1,26 milioni di dollari.