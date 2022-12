La figuraccia di Kim Kardashian al party di Paris Hilton fa il giro del mondo

Stavolta Kim Kardashian ha toppato di brutto. Ne sono certi i migliaia di fan che in queste ore stanno commentando quanto accaduto al party più esclusivo del jet set made in USA, quello organizzato da Paris Hilton e famiglia in occasione del Natale. La star è caduta in una vera e propria figuraccia, dimenticando completamente il dress code! Le immagini parlano da sole, che si sia confusa tra tutti i vestiti che ha in magazzino?

Perché si parla della figuraccia di Kim Kardashian a casa di Paris Hilton

Il motivo per cui si parla del look di Kim Kardashian al party natalizio di Paris Hilton è solo uno: l’erroraccio nel dress code che l’ha vista fare il suo ingresso alla festa in una mise decisamente fuori tema.

Foto Instagram | @parishilton – Kim Kardashian al party di Paris Hilton

Ma sorge spontanea una domanda: l’ha fatto davvero per sbaglio? Molti criticano la scelta della star, ma c’è anche chi pensa che dietro il presunto errore e la figuraccia cosmica si celi una mera mossa per questioni di visibilità. Vestita così, tra tutte quelle celebrities, non poteva certo passare inosservata!

Che sia una gaffe oppure una strategia non importa, perché ormai non si parla d’altro che della sua apparizione alla festa organizzata dalla mamma di Paris Hilton per aprire il periodo delle festività più glamour d’America.

In barba al dress code che imponeva un outfit a tema, Kim Kardashian si è presentata sfoggiando un look estremamente rock, con ombelico in bella vista e pantaloni in pelle very vintage. Una scelta piuttosto azzardata se paragonata allo stile delle altre famose ospiti, una pià scintillante dell’altra come la stessa padrona di casa, Paris, insegna nel suo sfavillante total red…

Ma perché Kim Kardashian ha deciso di indossare questi indumenti? Il motivo dietro la scelta non è noto. Sui social montano già le ipotesi su cosa si nasconda dietro un look così stridente rispetto al contesto, come quella di un utente che non usa mezzi termini per dipingere la situazione: “Immagino che Kim si sia vestita per Halloween mentre tutti gli altri sono vestiti elegantemente per una festa di Natale“. Persino Kris Jenner l’ha superata in fatto di stile, e ora si guarda a quale sarà la soluzione del mistero…