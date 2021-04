Amate sperimentare nuove forme e colori per la vostra manicure? In questo caso, il vostro riferimento per eccellenza non può che essere lei, Khloé Kardashian. La terza delle sorelle Kardashian adora sfoggiare unghie colorate, audaci e di tendenza. Anzi, spesso e volentieri, a dettare tendenza in fatto di manicure è proprio lei. L’ultimo trend lanciato da Khloé sono le unghie unicorno, che la star ha immortalato in un recente scatto su Instagram. Ma a lasciare stupefatti i suoi fan non sono soltanto le unghie unicorno, bensì l’appariscente anello sul suo anulare sinistro.

Khloé Kardashian lancia la tendenza unghie unicorno

Delicati, leggermente sfumati e fiabeschi, ebbene sì, i colori della manicure di Khloé Kardashian ci fanno viaggiare nei regni incantati degli unicorni. La tendenza delle unghie unicorno si lascia alle spalle i colori decisi e intensi della stagione invernale, per farci volare alle nuance delicate della primavera, ai primi fiori che sbocciano nei giardini e nei parchi delle nostre città. Ma la nostra Khloé non ha per questo intenzione di rinunciare a un tocco di audacia e femminilità estrema, che rimane nella tipica forma a stiletto delle unghie.

E l’anello sul dito?

Ma un altro dettaglio non è passato inosservato: sull’anulare sinistro Khloé sfoggia un vistoso anello con diamante a goccia. Che la star stia per convolare a nozze? Pare infatti che Khloé Kardashian si sia recentemente riavvicinata al papà della sua bambina, il cestista Tristan Thompson. La stessa Khloé, in occasione del trentesimo compleanno di Tristan, ha postato una foto della loro famiglia, scrivendo un commento che lascia pochi dubbi sul loro riavvicinamento. “Coloro che sono destinati a stare insieme riescono a superare qualsiasi cosa che intralci il loro cammino, e ne usciranno ancora più forti di quanto lo fossero prima“, si legge nel post.