Katy Perry ha uno stile davvero unico, questo è innegabile.

La cantante e attrice americana non solo adora cambiare spesso hairstyle, donando sempre nuova vita ai suoi capelli, ma è capace di mixare stili molto diversi tra loro. Elegante e raffinata, o giocosa e creativa, Katy sfoggia sempre l’outift giusto per ogni occasione.

A fine novembre la pop star, e neo mamma, ha pubblicato un video molto divertente che la ritrae vestita da albero di Natale, perfettamente addobbato da mille decorazioni e luci colorate. Quello che però ha destato particolare interesse è l’ultimo look che la cantante ha postato su Instagram.

Il vestito di SemSem sfoggiato da Katy Perry su Instagram

Katy Perry, biondissima e in forma smagliante, ha postato un bellissimo carosello nel quale indossa un vestito shimmer e super natalizio. Un look decisamente adatto alle festività imminenti.

Per arricchire questo vestito, già spettacolare, la cantante ha abbinato un paio di orecchini dorati e un bracciale, sempre dorato, molto sobrio. Ha così sfoggiato, davanti ai suoi 108 milioni di followers, un look da vera dea.

Parlando del bellissimo abito indossato dalla cantante, è in lamé ed è di SemSem, brand molto amato dalle celebrities oltre oceano. Il marchio egiziano, fondato nel 2016 dal direttore creativo Abeer Al Otaiba, ha avuto infatti l’approvazione di diverse star e modelle americane, come Gigi Hadid, Blake Lively e Kendall Jenner.

L’hairstyle della cantante è curato da Jesus Guerrero, hairstylist delle star

Nella foto la cantante ha taggato Jesus Guerrero, l’hairstylist delle star che di recente ha stravolto il look di un’altra celeb: Kylie Jenner.

La piccola di casa Kardashian ha infatti cambiato hair look, scegliendo una chioma extra lunga rosso borgogna. Kylie si è anche paragonata ad una delle principesse Disney più amate: la sirenetta Ariel.

Per Katy Perry, Jesus ha pensato ad una hairstyle decisamente semplice ma d’effetto. I biondissimi capelli della cantante risultano super glowy, con delle onde da far invidia a tutte le fashion victim. Siamo sicure che le adorerete e probabilmente la prossima volta che andrete dal parrucchiere porterete una foto di Katy dicendogli “le voglio così, proprio come le sue!”.

Make up e styling del look di Katy Perry

Per quanto riguarda il make up, Katy Perry ha deciso di affidarsi a Michael Anthony, make up artist specializzato in trucchi per le celebrities che ha lavorato, tra le altre, anche con Rita Ora e Poppy Delevigne.

Michael ha scelto per la pop star un look shimmer sui toni dell’oro, perfettamente abbinato al vestito. Per le labbra, invece, ha preferito non osare, scegliere un rossetto matte color nude, perfetto per l’incarnato di Katy Perry.

Infine, per quanto riguarda lo styling, la cantante e moglie di Orlando Bloom si è affidata a Tatiana Waterford, stylist di Los Angeles con cui ha già lavorato in passato.