Da ormai qualche giorno circola voce che Katy Perry e Orlando Bloom siano convolati segretamente a nozze. Il motivo? Tutto è nato da una foto scattata alle Hawaii, dove le due celebrità sono state paparazzate in vacanza con le rispettive famiglie. Ma a catturare l’attenzione dei fan è stato un dettaglio in particolare. Sull’anulare sinistro della cantante è magicamente comparso un anello. Possibile che la coppia abbia deciso di sposarsi segretamente? Magari su una bianca e lunghissima spiaggia hawaiana. Al momento, nessuna conferma né smentita è arrivata da parte della coppia. Non ci resta dunque che attendere o cercare nuovi indizi per scoprire la verità!

Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero già dovuto sposarsi

Ma prima di setacciare i loro social alla ricerca di nuovi indizi, facciamo un passo indietro. Qualora vi siate persi qualche gossip, Orlando Bloom e Katy Perry avrebbero dovuto sposarsi a dicembre 2019, ma, sfortuna vuole, ci fu un problema con la location e la coppia decise di rimandare la cerimonia a inizio 2020. Peccato che, senza possibilità di previsione, sia sopraggiunta allora la pandemia! La cantante e l’attore, che hanno da poco avuto la loro prima figlia, non hanno potuto far altro che rimandare il matrimonio a data da destinarsi.

La storia d’amore: ecco come si sono conosciute le due star!

Per chi non ne fosse a conoscenza, l’inizio della storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom risale al gennaio 2017, quando le due celebrità si incontrarono casualmente in un fast food, di ritorno dalla cerimonia dei Golden Globe. Ma, dopo alcuni mesi ‘tutto rosa e fiori’, iniziarono a sorgere i problemi e la coppia più amata del momento decise di prendersi una pausa. Nel febbraio 2019, il giorno di San Valentino, Orlando Bloom chiese a Katy Perry di sposarlo e i due annunciarono il fidanzamento ufficiale. Dopo il fidanzamento, sopraggiunse un’altra lieta notizia: ovvero l’arrivo della piccola Daisy Dove Bloom, che è nata ad agosto 2020!

