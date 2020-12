Katie Holmes, che lo scorso 18 dicembre ha compiuto 42 anni, è la fonte d’ispirazione perfetta se state cercando degli outfit da copiare che siano stilosi e allo stesso tempo confortevoli.

Non vi immaginate abbinamenti dell’altro mondo. L’attrice adora indossare jeans, maglioni e magliette, puntando sulla semplicità per essere sempre in ordine e chic.

Ecco quindi alcuni look di Katie Holmes da cui prendere ispirazione.

Leggi anche L’addio al cinema di Gwyneth Paltrow

A tutto jeans

Il total jeans non è mai passato di moda e Katie Holmes lo sa bene. Per questo ha scelto di sfoggiare un jeans, in lavaggio chiaro, abbinato ad una camicia morbida, sempre in tessuto jeans, di un lavaggio leggermente più chiaro.

A questi due capi ha abbinato l’ormai necessaria mascherina, una maxi bag e un dettaglio particolare: un paio di sandali gialli di Bottega Veneta.

Look total denim | Foto Zara

I jeans scelti da Katie sono di Deminist, ma voi potete trovare jeans molto simili un po’ ovunque, da Primark a Mango, da H&M a Zara.

Per quanto riguarda la camicia, invece, vi proponiamo il modello, molto simile a quello indossato dall’attrice, che potete trovare sul sito di Reserved.

Tuta e blazer, Katie Holmes chic e sporty

Katie mixa perfettamente capi chic e sportivi. Per questo look ha infatti scelto una tuta morbida con fondo elasticizzato beige chiaro abbinata ad una semplice t-shirt bianca e un blazer grigio.

A completare il look, oltre alla mascherina, un paio di sneakers bianche.

Se volete ricreare questo look comfy chic di Katie Holmes, H&M propone un pantalone in maglia morbida, con fondo ampio, vita alta ed elastico in vita realizzato in poliestere riciclato. Questo modello, tra l’altro, è disponibile in quattro colori: nero, grigio, bianco e beige.

Pantaloni in maglia | Foto H&M

Per quanto riguarda il blazer, invece, potete puntare anche qui sulla semplicità scegliendo, tra i tanti modelli, quello proposto da Stradivarius e ispirato alla silhouette “dad style” degli anni ’90.

Blazer grigio | Foto Stradivarius

Jeans ampi e bomber nero

Anche per questo look la parola d’ordine è semplicità. Katie Holmes qui indossa un jeans largo, tra i trend del 2020, abbinato ad una maglietta bianca e ad un bomber nero corto e over.

Giubbotto imbottito | Foto Zara

Completano il look una mascherina iper colorata e degli stivaletti. Se vi abbiamo già parlato delle mascherine da acquistare per Natale o di quelle più fashion, sui bomber potremmo aprire un capitolo infinito.

Quello che vi consigliamo per ricreare il look dell’attrice americana è di Zara, dalla forma iper stilosa, leggermente crop e con collo alto, da indossare con i vostri cappelli e sciarpe preferiti.

Per quanto riguarda invece i jeans, qui vi abbiamo suggerito diversi modi per abbinarli. Se state pensando all’acquisto di un modello simile a quello indossato da Katie, vi basterà aprire Asos per trovare il modello over più adatto alle vostre esigenze.

Cardigan morbido

Sull’onda della semplicità, Katie Holmes sceglie il più classico degli abbinamenti: cardigan e e blu jeans. In questo caso, il cardigan è abbinato ad un micro top, dello stesso colore e materiale. A completare il look un paio di sandali bassi.

Leggi anche: Cardigan, mai senza! Look e abbinamenti

Siamo a dicembre e forse fa un po’ freddo per le scarpe aperte, ma questo è sicuramente il momento dell’anno perfetto per sfoggiare i vostri cardigan preferiti e, perché no, regalarvi per Natale un bel coordinato, magari in lana o in cashmere.

Maglioni natalizi

Come abbiamo visto Katie propone i jeans abbinati in qualunque maniera. Come darle torto, sono i pantaloni più comodi che ci siano, per molte di noi, dopo la tuta.

Questa volta l’outfit è più invernale e l’attrice sfoggia un maglione grigio attillato con decorazione sul davanti.

Semplice da copiare e da impreziosire. Potete infatti scegliere il vostro maglione natalizio preferito e abbinarlo ad accessori dorati. Oppure, come Katie Holmes, scegliete di puntare su pochi e semplici ingredienti per il vostro confort chic look.

Katie Holmes e uno dei trend di stagione: le maniche a sbuffo

Le maniche a sbuffo sono state proposte in tutte le salse, dai maglioni alle t-shirt, dai cardigan alle camicie. Katie Holmes sceglie una camicia con maniche a sbuffo decisamente importanti per dare un twist al suo stile, piuttosto classico.

A completare il look, oltre agli immancabili jeans, l’attrice indossa dei maxi occhiali da sole e una bag nera piuttosto sobria e semplice. Lasciatecelo dire: Katie Holmes è la regina degli oufit basic che puntano sul binomio chic e confortevole.