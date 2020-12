Anche quest’anno, come ormai da tradizione da oltre settant’anni, la famiglia reale ha pubblicato la sua Christmas Card. Protagonisti i duchi di Cambridge William e Kate e i loro tre bambini.

Lo scatto di Matt Porteous vede immortalati i duchi insieme ai loro George (7), Louis (2) e Charlotte (5) in un’atmosfera decisamente bucolica, come suggeriscono sfondo, outfit e le balle di fieno, realizzato nella loro tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk quest’autunno. L’anno scorso, invece, avevano optato per una foto estiva, ma sempre campagnola, che pareva quasi essere uno scatto rubato durante le vacanze.

La cartolina natalizia quest’anno acquista un significato ancora più simbolico per quanto riguarda la vicinanza al popolo britannico. William e Kate, infatti, già a inizio mese avevano intrapreso un rapido tour per il paese per vedere e capire come stesse la popolazione, ma non solo: per dare il buon esempio, rispetteranno le norme anti-Covid e passeranno il Natale lontani da nonni e bisnonni.

Christmas Card: Louis è la star

La Royal Christmas Card di quest’anno trasmette più che mai la felicità e l’unione della famiglia, incredibilmente normale, anche se il vero protagonista è il piccolo di casa.

Non è passata inosservata l’espressione spontanea e divertente di Louis, nato nel 2018, che ha già conquistato il cuore di tutti. Essendo il meno conosciuto dei tre fratelli, avendo avuto anche meno occasioni pubbliche in cui essere immortalato causa Covid, non era ancora diventato una star come George e Charlotte, ora invece è arrivato il suo turno. Infatti, risale a solo pochi giorni il debutto sul red carpe della famiglia al completo in occasione dello spettacolo natalizio al London Palladium nel West End.

Impossibile non sorridere vedendo il bambino ridere di gusto davanti all’obiettivo: i destinatari della cartolina natalizia di quest’anno riceveranno un messaggio di speranza e ottimismo.