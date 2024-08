Kate Middleton torna in pubblico con un maglioncino a righe: cosa nasconde sotto

Kate Middleton è tornata in video insieme al marito William per congratularsi con gli atleti inglesi alle Olimpiadi: cosa nasconde il look.

La Principessa del Galles, malata di cancro, sta facendo passi da gigante per dimostrare di essere comunque all’altezza del suo ruolo e del suo titolo, cercando di farsi vedere in pubblico nonostante la sua malattia. Da mesi infatti, la Principessa Kate è sotto cura chemioterapica per un cancro all’addome scoperto lo scorso gennaio.

Dopo una prima apparizione video dello scorso marzo, in cui ha annunciato di essere ammalata di cancro per rispondere alle illazioni e alle preoccupazioni dei suoi sudditi, la Principessa è apparsa nuovamente in pubblico, stavolta dal vivo, in un paio di occasioni.

La prima è stata il Trooping the Color, che si è tenuto a giugno, e sebbene la sua presenza fosse stata incerta fino all’ultimo, a luglio ha presenziato alla finale del torneo maschile singolare di tennis a Wimbledon, di cui la Principessa del Galles è tradizionalmente madrina e premia il vincitore.

Il video messaggio che riaccende la speranza: il look non passa inosservato

Dopo le due apparizioni pubbliche live di questa estate, la Principessa del Galles Kate Middleton e suo marito, il Principe William, sono andati in video insieme per ringraziare e congratularsi con gli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi, dove purtroppo la famiglia di Principi del Galles non è potuta volare per via delle condizioni di salute di Kate. E anche perché si trovano in vacanza ad Anmer Hall, la casa di campagna nella contea di Norfolk.

Nel video messaggio che i Principi del Galles hanno registrato per gli atleti e le atlete inglesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi, tenendo alto l’onore della nazione, la coppia di Principi del Galles si è mostrata in una versione molto alla mano, semplice. Il Principe William è apparso in video con la barba leggermente incolta, forse a voler dimostrare che la sua priorità in questo momento non è la vita pubblica, ma solo occuparsi di sua moglie e godersi le vacanze.

Dal canto suo, Kate Middleton, invece, si è mostrata con un maglioncino color panna a righe blu, molto simile a quello con cui la scorsa primavera era apparsa sui social per annunciare la sua diagnosi di cancro e l’imminente cura chemioterapica. Ma cosa nasconde la scelta di questo maglione? Secondo alcuni, poiché le righe orizzontali ingrassano, la Principessa lo avrebbe indossato per nascondere la sua magrezza, ma si tratta semplicemente di una illazione.