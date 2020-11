Kate Middleton terrà oggi il discorso più importante della sua vita da Royal

Continua la battaglia di Kate Middleton per i diritti dei bambini al di sotto dei cinque anni. Oggi, in quello che il Daily Mail non esita a definire “il più importante discorso mai tenuto dalla duchessa di Cambridge“, Kate Middleton è pronta a denunciare le difficoltà vissute dai bambini nei primi anni di vita, sulla base di un imponente studio condotto dalla sua Royal Foundation.

Lo studio più vasto mai svolto nel Regno Unito

Il tema, da sempre molto caro alla duchessa di Cambridge, ha ispirato infatti uno studio sulle percezioni dei bambini nei primi anni di vita. Con il coinvolgimento di oltre mezzo milione di persone: si tratta del più grande studio mai svolto in Gran Bretagna su questo tema. Secondo quanto emerso dai risultati della ricerca, eventuali difficoltà vissute nei primi anni dell’infanzia possono, infatti, sfociare in problematiche importanti anche a livello sociale, come salute mentale e tossicodipendenza.

L’importanza dei primi anni di vita

Forse, per la prima volta, vedremo il lato più tenace e grintoso di Kate Middleton, che ha intenzione di chiedere azioni drastiche da parte delle autorità per assicurare maggiore protezione per i bambini nei “primi anni cruciali dell’infanzia“. Per Kate Middleton, il primo passo per plasmare la società del futuro non può che avere inizio dall’attenzione alla salute sociale e psicologica dei più piccoli, che saranno gli adulti di domani.

Mamme e papà sempre più soli

Lo studio evidenzia, inoltre, che l’emergenza Coronavirus ha incrementato il livello di solitudine e isolamento provato da genitori con bambini di età al di sotto dei cinque anni. Un disagio crescente a cui Kensington Palace cerca di porre rimedio con una serie di progetti ambiziosi, messi in campo dalla duchessa di Cambridge, sempre più decisa a fare dei primi anni dello sviluppo una delle colonne portanti del suo impegno e del suo ruolo all’interno della famiglia reale britannica.